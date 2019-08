El presidente Mauricio Macri contó este miércoles que mantuvo un contacto por teléfono con el principal candidato opositor, Alberto Fernández, quien según el mandatario “se comprometió a colaborar en todo lo posible” y también a “mantener una línea abierta directa” entre ambos hasta las elecciones generales.

“Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos”, escribió Macri en Twitter a primera hora de la tarde.

Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 14, 2019

Agregó que Fernández “se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder”, en el marco de una crisis agravada por la escalada del dólar y el riesgo país.

Asimismo, Macri contó que con su adversario más fuerte en la carrera por el sillón de Rivadavia quedaron “en mantener una línea abierta directa entre los dos” para continuar en comunicación.

.

Contacto por Whatsapp

El contacto se dio luego de que más temprano, y luego de anunciar una serie de medidas económicas, el jefe de estado le enviara al postulante del Frente de Todos un mensaje por WhatsApp.

“¿Cómo estás Alberto, podemos hablar?”, le escribió Macri al vencedor de las elecciones primarias del último domingo, según publicó Infobae. El texto fue enviado a las 11.40, después del mensaje grabado del presidente en los medios.

▶️ "El presidente me mandó un WhatsApp y ahora le voy a contestar"

▶️ "Lo único que le pido es que sea presidente y no sea candidato"@alferdez, luego del mensaje que le envió @mauriciomacri pic.twitter.com/2hKsiMci6F — A24.com (@A24COM) August 14, 2019

El propio Fernández confirmó dicho mensaje antes de entablar la llamada. “Ahí me mandó un Whatsapp y ahora le voy a contestar. Estaba dando clases, por eso no le escribí. Me mandó un mensaje escrito porque quería hablar”, respondió a las 13.30, ante la consulta de periodistas en la calle.

“Le pido al presidente que sea presidente y no sea candidato porque hay un problema muy grave”, agregó Alberto en ese contacto con la prensa, siempre antes de hablar con el actual mandatario.

Antes de eso, Fernández había dicho que "no tiene mucho sentido una reunión" con Macri aunque aclaró: "Yo voy a tratar de ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Si el presidente espera que yo esté de acuerdo va a ser muy difícil. Yo concibo otro país. No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo no quiero ser partícipe de sus normas o decisiones. Yo no pienso como el presidente".