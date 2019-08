El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró este jueves que la cotización del dólar alcanzó un "valor razonable". Agregó que el gobierno nacional debería "preservar" las reservas del Banco Central y tomar medidas para que no suba más el valor de la divisa estadounidense con respecto al peso argentino.

En una entrevista que brindó a Radio Mitre, el candidato más votado en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto se refirió a la devaluación del peso con respecto al dólar que tuvo lugar esta semana. "Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay argumento para que siga aumentando", declaró.

En tanto, aseveró que no está "especulando de ningún modo" con la suba del dólar, ya que "cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que se empobrecen".

Fernández contó que en la charla telefónica que mantuvo con el presidente Mauricio Macri este miércoles le pidió "tratar de preservar las reservas" del Banco Central de la República Argentina (BCRA). "El último informe del FMI habla de que podían quedar 11 mil millones de dólares de reservas netas en diciembre. Y eso me alarmó mucho porque en este proceso podría ser un deterioro mayor", concluyó.

"Los dos entendemos que el país está en una situación crítica y que debemos colaborar", dijo el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner sobre la conversación con Macri. Además, comentó que le solicitó que su espacio deje de vincular al kirchnerismo con Venezuela porque "nada intranquiliza más a los mercados que eso". "El leitmotiv de la campaña se termina volviendo en su contra a la hora de gobernar. Lo entendió", finalizó.

Consultado sobre una posible reunión con el jefe de Estado, Fernández respondió: "Si es necesario, va a existir. Tengo respeto por la institución presidencial, pero solo soy un candidato. El presidente se llama Mauricio Macri y tiene que tener plenas facultades y plenos poderes hasta el día en que su mandato culmine. Todo lo demás confunde".

El candidato del Frente de Todos remarcó que el presidente "tiene que terminar su mandato". "Hay que disipar cualquier duda. Y se llega gobernando y siendo todos responsables", añadió.

Por último, dirigió un mensaje a los mercados: "Les digo que vengo a buscar algo nuevo, no a fundar la Argentina, no vengo a restablecer un sistema del pasado con el que he sido crítico".