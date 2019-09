La aparición de las arañitas hace que las personas consulten al médico, sobre todo pensando en su costado estético. Por eso cuando llegan los primeros calores, la gente concurre al médico flebólogo.

“Lo que siempre aconsejo es que la consulta se haga cuando todavía estamos en la estación fría, ya que un tratamiento para esta etapa de las várices, implica el uso de la elastocompresión; es decir, vendas elásticas y/o medias de compresión y el verano no es el mejor momento para usarlas durante muchas horas en el día”, señaló a Rosario 3 el doctor Armando Schapira, médico flebólogo.

- ¿Qué otras patologías pueden aparecer en la época estival?

- Lo que vemos con mucha frecuencia durante el verano es la erisipela; se trata de una infección provocada por un germen que penetra por la piel ante cualquier inflamación de la misma, o por alguna herida, o por las lastimaduras que se provocan por el picor de las micosis en los dedos de los pies; o por una pinchadura o un raspón. Por cualquiera de esas puertas de entrada penetra el germen y se produce la erisipela que se acompaña de fiebre alta sin otros síntomas; luego aparece un malestar general y recién después se manifiesta en la piel de las piernas; en la mayoría de los casos, produce un enrojecimiento intenso, muy doloroso.

- ¿Por qué es tan molesta?

- El germen afecta a los vasos linfáticos, que corren como hilos pequeños, junto a las venas y que sufren su agresión. A renglón seguido se produce un edema, es decir, una hinchazón localizada que suele persistir en el tiempo y transformarse en crónica; la que, no sólo molesta, sino que a veces incapacita. Suele producir lesiones en la piel y hasta úlceras, que son complicadas de tratar. Debemos prestar atención al aspecto funcional y también al estético; por lo cual aconsejamos no exponerse acostado al sol por mucho tiempo; aconsejo que mis pacientes caminen y que cada tanto se mojen las piernas con agua natural o fría; alternar momentos de estar al sol con descansar a la sombra. Y luego no bañarse con agua muy caliente; al enjuagarse las piernas, hacerlo con agua fría.

- ¿Estas personas pueden ir a las termas?

- Durante el proceso agudo están contraindicadas. Pasado este momento el médico tratante evaluará la conveniencia o no de autorizar al paciente a tomar baños termales. Si su estadio permite tomar los baños; primero no ir a la pileta de mayor temperatura y no permanecer mucho tiempo dentro de ellas; salir, refrescar las piernas con agua fría y después de un momento de descanso volver a entrar, y así sucesivamente. Nunca deben estos pacientes exponerse a un calor continuo. Las medias de compresión son los mejores aliados del paciente y del médico tratante, además de concurrir al especialista al menos una vez al año.