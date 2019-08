Rosario3.com consultó a la doctora Leticia Solari sobre el impacto de la cirugía endoscópica en medicina reproductiva, y esto es lo que nos decía: “En primer lugar estamos hablando de una cirugía mínimamente invasiva, con la que se ocasiona menor injuria al cuerpo y su anatomía. Además, se obtiene una recuperación más rápida, ya que hay menores complicaciones, al producirse menos hemorragias e infecciones”.

La especialista en Reproducción y Cirugía Endoscópica del Programa de Asistencia Reproductiva Rosario (Proar) indicó que “se trabaja con pequeñas incisiones por las que se introducen ópticas, pequeñas endocámaras dentro del útero, para patologías que están en su interior, o por el ombligo, para poder resolver enfermedades de la pelvis”.

- ¿Cuáles son sus orígenes?

- Algunas son genéticas e inevitables, por lo que no tenemos mucho para hacer más que la prevención y el control. Pero hay otras manifestaciones en las que sí podemos intervenir. Las trompas, por ejemplo, son estructuras muy delicadas y pueden sufrir daños. Todo en ellas debe estar permeable, cuentan con unas células, las cilias, que son las encargadas de ayudar al espermatozoide a acceder al óvulo, y luego ayudan a ambos para que lleguen al útero y se implanten.

Por eso para la procreación, las trompas no sólo deben estar permeables, sino que deben funcionar, ya que tienen contracciones, por lo que cualquier cosa que las dañe -tanto en su estructura como en su función- puede impedir el embarazo normal o retrasarlo. Una de las patologías más frecuentes que dañan las trompas son las infecciones, muchas de las cuales no dan síntomas. Esta es una de las precauciones que tanto hombres como mujeres deben tener en sus relaciones sexuales, ya que las mayorías de esas infecciones se transmiten por esa vía. Por eso es siempre oportuno recordarles tanto a mujeres como a los hombres que usen el profiláctico; con el que evitan el embarazo no deseado y el SIDA y las enfermedades de trasmisión sexual.

- ¿Y para la prevención de la fertilidad?

- Sí, es algo en lo que en el consultorio insistimos en su recomendación. En este último año se detectó un brote de sífilis, enfermedad que estaba en franco retroceso; una enfermedad que creíamos había pasado a la historia, sin embargo, por falta de cuidados, el Ministerio de Salud de la Nación informó hace algunos meses de este brote que preocupa. Y esto tiene que ver con los hábitos poco saludables. Y esto debe pensarse desde el mismo inicio de la actividad sexual, con lo cual son imprescindibles políticas públicas de prevención y educación sexual desde edades tempranas. Ya que al no incorporarlas como nuevos hábitos saludables, pueden adquirirse enfermedades de transmisión sexual que pueden dejar secuelas tanto en la mujer como en el hombre, y comprometer la fertilidad de la pareja.

- La cirugía en la medicina reproductiva, ¿ha ayudado a incrementar el porcentaje de la fertilidad en la pareja?

- Con la cirugía en la especialidad se busca primero diagnosticar, sobre todos cuando la mujer tiene inconvenientes en lograr el embarazo y no se puede arribar por medio de estudios clínicos a un diagnóstico certero. Y para tratar algunas patologías, la cirugía endoscópica nos permite resolver las patologías relacionadas con la fertilidad; de hecho estas cirugías, ya sea la intrauterina o las que están en la pelvis en las trompas, en los ovarios o en el útero, han hecho incrementar la tasa de embarazos.

- ¿Cuáles son las patologías más comunes de la medicina reproductiva en las que se recurre a la cirugía endoscópica?

- Una de las enfermedades más frecuentes es la endometriosis, que afecta al útero, a las trompas, a los ovarios, provocando quistes en los ovarios y alteraciones en la anatomía, y generando adherencias en las trompas en la pelvis. También los pólipos en el útero; los miomas o fibromas uterinos. Estas son patologías muy frecuentes en las pacientes que nos consultan.

- ¿Mujeres jóvenes?

- Sí, chicas jóvenes.

- Tenemos entendido que la mujer consulta después de mucho tiempo de haber padecido los síntomas de la endometriosis, ¿es así?

- Sí. Por endometriosis consultan después de haber sufrido los síntomas durante años, creyendo que es algo natural, ya que le pasó toda la vida. Y no consultan ni siquiera por el dolor o por la cantidad de sus menstruaciones. Calculamos que hay un retraso en consultar por esta enfermedad entre 8 y 10 años; desde que la mujer comienza a tener síntomas hasta que algún médico le hace el diagnóstico de endometriosis. Mientras tanto en ese tiempo la enfermedad fue evolucionando y llega a dar como síntomas la sub fertilidad o la infertilidad, ya que disminuya las posibilidades naturales que las mujeres tienen de embarazarse, ya que la endometriosis genera un ambiente hostil en la pelvis para los espermatozoides y para los óvulos.