Cambios en el ideal de belleza a lo largo del tiempo

Hoy en día, las redes sociales, la tecnología, los blogs, las it girls y el photoshop son los nuevos referentes de los ideales de belleza y ¡ahora sí que vale todo! Cada vez más mujeres se identifican con cuerpos naturales y rechazan la delgadez extrema. Y recordá que lo más importante es sentirse bien con uno mismo.

Pero fue en la Edad Contemporánea, donde los cánones de belleza ya no eran dictados por el sexo masculino y comenzaron a cambiar por completo. En el siglo XIX, la lucha de las mujeres toma una gran importancia, y con la expansión de las revistas femeninas y el furor de las actrices de la época, los salones de belleza se volvieron populares.

