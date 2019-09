La decoración con materiales reciclados, es una de esas tendencias que no muchas personas se atreven a seguir. Y no porque haya algún problema en ella, sino que el concepto, como tal, de utilizar materiales reciclados, no es algo que sea costumbre.

Sin embargo, te sorprenderás con todas las cosas que podés hacer para tu casa o departamento si decidís utilizar la decoración con materiales reciclados. Y además, ayudarás a la naturaleza y al medio ambiente. Algunas ideas para empezar:

1- Cajas de madera reciclada

Para empezar, si queremos ahorrarnos la compra de una estantería o de un separador de ambientes, podemos usar cajas de madera y apilarlas hasta la altura que necesitemos. Solo debemos asegurarnos que estén bien lijadas para no encontrarnos con alguna astilla o imperfección en la madera.

2- Los palets y la decoración

Los palets son un clásico en la decoración con materiales reciclados. Podremos usarlos para crear una gran variedad de muebles.

En segundo lugar, la decoración con palets ha tenido una magnífica aceptación en el diseño de miles de negocios y hogares. Es un claro ejemplo de cómo reciclar con estilo y creando ambientes de donde no vamos a querer salir. Esta económica propuesta tiene un sinfín de aplicaciones y usos.

3- La madera

La madera es un material noble que nunca pasa de moda. Además, tiene la cualidad de transformar cualquier espacio en un lugar único. Una solución ideal para darle carácter a un espacio con materiales reciclados es reutilizar una viga restaurada para el techo.

4- Las sillas recicladas ideales

Al decorar con sillas de diferente estilo cada miembro de la familia podrá elegir su sitio en función de sus gustos y personalidad.

Si queremos vestir nuestra mesa de forma original y atrevida, podemos usar sillas recicladas. Existen muchas tiendas de antigüedades y de segunda mano donde hay una amplia variedad de sillas para reciclar y restaurar.

5- Los cuadros y lámparas

Por último, en el mundo del arte y la decoración todas las ideas dependen de los criterios y gustos propios, así lo que para unos es horrible para otros puede ser encantador. Además, decorar con cuadros y lámparas reciclados puede abrirte las puertas a tu lado más creativo e imaginativo.

¡Animate!