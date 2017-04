El pantalón oversize es el protagonista de la temporada

Ya está claro que la moda no se crea ni se destruye, se transforma. El efecto cíclico de la moda y todo lo que gira a su alrededor, hace que toda tendencia o nueva propuesta que triunfaron en su día, acaben volviendo a las pasarelas de una forma u otra, y luego, por supuesto a las calles.

