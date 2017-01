La solidaridad en estos días

Movimiento Solidario Rosario Está conformado por más de 150 voluntarios, jóvenes, adultos y trabajadores, unidos por causas solidarias y comprometidos a generar oportunidades para aquellas personas que no las tuvieron. Además, siempre están presentes cuando se necesita colaboración en diferentes situaciones de la ciudad como de las zonas aledañas.

Podés acercarte con: elementos de limpieza (cloro, detergente, desinfectante, guantes, trapos, esponjas, escobas, secadores, trapos de piso, bolsas de consorcio, entre otros), artículos de aseo personal (jabón, shampoo, pañales, papel higiénico, toallas higiénicas, pasta dental y desodorante), alimentos no perecederos, agua, repelente y toallas. No reciben indumentaria.

La labor realizada por estas entidades es posible gracias al compromiso de todas las partes que la conforman. El voluntario, un actor fundamental, dedica su tiempo a la vez que aprende y se rodea con personas que buscan cooperar de igual manera. Ayudar a los demás no sólo es una buena acción, sino que es un acto que beneficia a la persona que lo hace.

