Scaloni mantendría sólo a tres titulares para enfrentar a Colombia

La selección argentina ya está en New York, a la espera del partido amistoso de este martes a las 21 ante Colombia en el MetLife Stadium de New Jersey. Y tras la goleada ante Guatemala, el entrenador Lionel Scaloni planea hacer ocho modificaciones.



Losa únicos que se mantendrían en la alineación inicial serían Germán Pezella, Ramiro Funes Mori y Leandro Paredes, que conformaron al DT y tendrán una nueva chance. En los restantes casilleros, habrá nuevas caras.



En el arco, Franco Armani reemplazará a Gerónimo Rulli; Bustos y Acuña entrarán en el fondo por Saravia y Nicolás Tagliafico; en el mediocampo, Battaglia, Meza, Dybala y Cervi tendrán su posibilidad e Icardi será el único delantero. Salen Lo Celso, Palacios, Pavón, Simeone y Piti Martínez.



Los once serían: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Rodrigo Battaglia, Leonardo Paredes; Maxi Meza, Paulo Dybala, Franco Cervi; Mauro Icardi.