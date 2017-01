Acuña: la historia de una promesa que no llegó a consolidarse

Ahora, con Montero dirigiendo Central (con el que Acuña tiene contrato vigente) y ocupando uno de los dos cupos de refuerzo, es lógico que tampoco tendrá lugar. Y su representante, Pedro Aldave, ya le está buscando destino: según sus apoderados, preguntaron por él clubes de Paraguay, Colombia y la MLS de Estados Unidos. La dirigencia canalla no le pondrá trabas para que haga un nuevo intento fuera del club.

El técnico de Colón en el torneo pasado era justamente Paolo Montero, quien ya en noviembre le dio el visto bueno a la dirigencia para rescindirle el vínculo a Acuña por, según trascendió, actos de indisciplina. En el rojinegro, Cachete no hizo pie nunca, sufrió lesiones inoportunas en octubre y el DT oriental lo bajó para preservar el grupo.

En Olimpo disputó disputó 26 partidos y marcó seis tantos, hasta que el 30 de junio del año pasado se le venció el préstamo y Cristian Díaz decidió no buscar una renovación. Central volvió a prestarlo, esta vez a Colón, donde apenas pudo jugar dos partidos entrando desde el banco de suplentes (0 a 0 con Banfield en la fecha 2 y 0-0 con San Martín en San Juan por la fecha 4).

Padre a los 17 años, las cosas le pasaron con vértigo a Cachete. "Cuando supe que iba a ser papá no entendía nada, iba a entrenar sin un sueldo para vivir tranquilo", contó el atacante zurdo que pudo jugar, hasta 2015, 33 partidos con 8 goles con la casaca auriazul, hasta que Coudet (que sólo lo puso pocos minutos ante Colón, por la fecha 7 de su primer torneo) le abrió las puertas para su primera salida a préstamo.

