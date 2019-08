Emanuel Brítez admitió que se fue masticando bronca del Gigante por el empate, pero prefirió no hacer referencia a la decisión de no concentrar por falta de pago. "Te pido disculpas, pero sólo voy a hablar del partido. Otras preguntas no", declaró.

"La sensación es mala, pensamos que perdimos dos puntos muy importantes. Miramos la tabla y no sé si dejamos pasar la oportunidad porque hicimos todo para ganarlo, pero te da impotencia que te empaten con un tiro y ya no pudimos revertirlo", señaló.

Para el ex Independiente, "el primer tiempo fue muy interesante, generamos muchas situaciones y el rival ninguna. En el segundo arrancamos bien, pero después del gol se cerraron muy bien. Buscamos todos los caminos, bajamos la intensidad pero se cerraron y buscamos con centros y remates de afuera que hicieron figura al arquero".

"Al tener un ritmo tan intenso en el primer tiempo, bajamos un poco en el segundo. Nos complicaron más con un hombre menos, pero intentamos como se intenta cuando un equipo se te cierra. Y no pudimos", añadió.

"Lo primero que hacés es ver la tabla y darte cuenta de la oportunidad perdida. Con dos puntos más estábamos punteros y pasábamos a varios equipos. Nuestro objetivo es la tabla de abajo, pero es lindo verse arriba", cerró.