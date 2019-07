El defensor de Rosario Central Matías Caruzzo destacó este miércoles la “buena pretemporada” que realizó el plantel y se manifestó confiado antes del debut en la Superliga, el lunes ante Atlético Tucumán.

"La pretemporada fue larga, pero a la vez buena y necesaria. Hemos entrenado muy bien, en cuanto a lo físico nos vino bien, más que nada por la idea que nos propone el cuerpo técnico. No hubo grandes lesiones, estamos bien y contentos", comenzó diciendo el futbolista canalla en conferencia de prensa.

Aseguró que “desde lo mental” se encuentra “bien y tranquilo” y agregó: “Colectivamente llegamos bien, pero el termómetro es el resultado, nos va a marcar si vamos por buen camino o no. Las ganas de ganar y de que las cosas salgan bien siempre están y eso es lo primordial”.

"Vamos a tratar de tener la mayor cantidad de tiempo posible la pelota y tenemos que ser inteligentes. El fútbol argentino es mucho más físico que técnico y los partidos se ganan con la cabeza, hay que ser inteligentes”, avisó.

Y en ese sentido, mandó un mensaje positivo ante el riesgo de un descenso a final de temporada: "Mi objetivo hoy es ganar, no pienso en pelear abajo, pienso en salir primero. No me puedo sentar a decir que nos puede ir mal, sino que pienso que podemos salir campeones”.

Sostuvo que ante el Decano “hay que hacer un partido inteligente por lo que creemos que va a proponer el rival”, que a su juicio “tiene jugadores desequilibrantes de mitad de cancha para arriba y sumó jugadores importantes”.

Caruzzo volvió a referirse a los rumores de una salida suya de Arroyito durante este receso y aseveró: "A mí no me desenfoca nada, mi objetivo es rendir. Me entrené de la mejor manera como tiene que ser. Estoy en un club, tengo que cumplir y mi obligación es rendir".