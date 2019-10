El ex arquero de Rosario Central y entrenador de ese puesto en el club, Hernán “Rifle” Castellano, se emocionó este jueves miércoles al hablar con Radio 2 sobre el cáncer de próstata que lo aqueja y las muestras de cariño recibidas estos días.

“Me lo detectaron y hay que afrontarlo y operarlo. Hace un mes que lo sé; me lo guardé para después del clásico para no generar nada negativo esa semana. Gracias a Dios el médico lo puso detectar a tiempo. Es recuperable y tengo toda la confianza que así va a ser”, expresó el cordobés de Marcos Juárez.

Contó que dirigirá su último entrenamiento este viernes y que el lunes debe estar en Chile para operarse en ese país el miércoles. Luego lo esperan entre 15 y 30 días de recuperación.

#VamosRifle | �������� Hernán Castellano se someterá a una intervención quirúrgica por un cáncer de próstata.



¡Todos los Canallas te deseamos una pronta recuperación! https://t.co/eqqo64BrSQ pic.twitter.com/iCRGGSbFR2 — Rosario Central (@CARCoficial) October 9, 2019

“Tengo que agradecer mucho al doctor (urólogo) Pablo Weiss que me lo descubrió”, dijo el Rifle, y contó que si bien algunos controles le daban bien, los análisis de sangre semestrales comenzaron a arrojar progresivas desmejoras. Y además tenía el antecedente genético de su padre con el mismo tipo de cáncer.

“Quiero concientizar a la gente de mi edad (47 años) para que se haga los controles, nadie se muere de cáncer de próstata si lo descubre a tiempo”, alentó Castellano.

Finalmente, agracedió todos los mensajes de apoyo recibidos y entre ésos destacó los llamados de Miguel Russo y el Toto Eduardo Berizzo, que atravesaron exitosamente afecciones similares. “Me contaron de cosas que les pasaron y que me van a pasar a mí y eso me dio mucha confianza”, cerró el ex arquero.