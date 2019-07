Diego Cocca se mostró muy conforme e ilusionado con este arranque que protagonizará junto a Central. Aseguró que el equipo “llega bien en todo sentido” al debut en la Superliga, que será el próximo lunes a las 21.10 en Tucumán ante Atlético. Sin embargo, luego de remarcar que el club “hizo un buen mercado de pases” pidió por las incorporaciones del delantero Lucas Gamba y del lateral-volante Nicolás Colazo.

"Llegamos de la mejor manera con la predisposición de todas las partes. Directivos trayendo los refuerzos, los refuerzos adaptándose rápidamente, jugadores que estaban y mejoraron muchísimo. Hicimos un esfuerzo muy grande todos", resumió Cocca en conferencia de prensa, este viernes en Arroyo Seco.

AHORA | Conferencia de prensa de nuestro entrenador Diego Cocca en Arroyo Seco. pic.twitter.com/LI7fiHmaWn — Rosario Central (@CARCoficial) July 26, 2019

El entrenador auriazul advirtió que "ahora viene la hora de la verdad, en la competencia. Uno sabe realmente cómo está cuando compite. Seguiremos con el mismo objetivo siempre de seguir mejorando constantemente”.

Después aceptó hablar de los futbolistas que tienen posibilidades de sumarse en esta última semana del mercado de pases: "Cuantos más jugadores tenga y más herramientas tenga para mi es mejor. A mi me gustan los jugadores polifuncionales, sé que (Nicolás) Colazo se hizo de volante, lo pusieron de lateral y cumplió. Tengo la posibilidad de las dos variantes".

"Yo no me cierro a un esquema, evalúo los jugadores y posiciones. Lógicamente tengo una manera de sentir el fútbol pero no me cambia cómo juguemos. Me gustan los jugadores polifuncionales y por eso seguimos tanto a (Lucas) Gamba, ojalá que pueda venir", indicó sobre el delantero que podría llegar desde Huracán.

"Gervasio Nuñez es uno de los nombres de todos los que vimos en la pretemporada, estamos evaluando, tenemos una semana más y todavía no lo hemos definido", reconoció también.

"Estamos convencidos de que hicimos un buen mercado de pases. En principio interesan los jugadores que quieran venir. El esfuerzo que hizo el club económicamente es muy grande y se trata de estar ordenados para cumplir esos esfuerzos económicos”, sintentizó.

“Un equipo serio"

"Hoy lo que tenemos que ser es un equipo serio, ordenado, que trabaje, corra, luche, meta y que después empiece a encontrar el funcionamiento para poder lastimar. Con el tiempo y si los resultados acompañan tendré tiempo para trabajar y armar un equipo competitivo", apuntó Cocca sobre lo que pretende para el estreno del lunes en la nueva Superliga.

Después explicó por qué Claudio Riaño va a empezar como centrodelantero titular y no el uruguayo que se sumó en este receso: "Ribas vino bien desde lo físico, después tuvo una molestia, pero le falta más rodaje futbolístico. Quiero que tenga más tiempo de trabajo conmigo", argumentó.

Sobre el choque con Atlético Tucumán, adelantó que “va a ser un partido durísimo y difícil, pero tenemos muchas ganas y queremos iniciar bien el torneo. No tenemos una idea de ir a esperarlos atrás, pero a veces Atlético te mete atrás. Tenemos que interpretar los momentos y poder resolverlos".

"Hemos mejorado mucho desde lo físico, pero sabemos que falta rodaje y falta más trabajo. Parot es un jugador importante, tiene características ofensivas y el desafío es recuperarlo para que vuelva a ser de selección, porque tiene todo para ser de selección", concluyó.