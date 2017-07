Cómo será el fútbol codificado en el nuevo torneo de primera

Para quienes piensen ver los partidos exclusivamente por internet en algún dispositivo como el teléfono móvil, la tablet o la notebook será indispensable suscribirse al "pack fútbol". La promoción para ver los partidos en calidad estándar hasta fines de septiembre no habilitará, en principio, el acceso a la plataforma para visualizar el contenido online.

El Fútbol para todos ya murió pero no termina de anunciarse el nuevo esquema de partidos con abono. Al menos hasta el 30 de septiembre los suscriptos a un operador de cable podrán acceder a los partidos de primera división en definición estándar sin costo extra. Sí habrá un paquete con mayor calidad.

