Del Potro y un triunfazo para meterse en semifinales de Acapulco

El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino y sudamericano, avanzó esta madrugada a las semifinales del ATP 500 de Acapulco tras imponerse en sets corridos sobre el austríaco Dominic Thiem por 6-2 y 7-6 (9-7).



Del Potro, ubicado en el noveno puesto del ranking mundial de la ATP, jugó en un nivel muy alto y eliminó a Thiem (6) en una hora y 43 minutos para alcanzar su segunda semifinal del año, la anterior en Auckland, donde perdió la final y perdió con el español Roberto Bautista Agut (23).



El tenista argentino jugará en semifinales frente al alemán Alexander Zverev (5), quien venció en cuartos de final al estadounidense Ryan Harrison (60) por 6-4 y 6-1.



La otra semifinal se jugará desde las 21 y tendrá como protagonistas al sudafricano Kevin Anderson (8) y el estadounidense Jared Donaldson (59).



La Torre de Tandil, de 29 años, había superado en las rondas previas al alemán Mischa Zverev (54) y al español David Ferrer (39), y esta madrugada le ganó por cuarta vez a Thiem, las anteriores en el Masters 1000 de Madrid 2016, y en el US Open, en 2016 y 2017.



"Fue un partido muy duro, estoy cansado. Debo recuperarme para enfrentarme mañana a un rival más complicado todavía como Zverev. Es mi primera semifinal en Acapulco y estoy ilusionado", expresó Del Potro, según consignó la Agencia EFE.



El tandilense, campeón del US Open 2009, la Copa Davis 2016, y medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, le ganó al teutón la única vez que se enfrentaron en el circuito, el año pasado en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-4.



El abierto mexicano, que se juega sobre superficie dura y repartirá premios por 1.789.445 dólares, sufrió la baja del súper campeón español Rafael Nadal (2), quien decidió no jugar por haberse resentido de la lesión que lo persigue en el psoas-ilíaco de la pierna derecha.



Nadal fue campeón en Acapulco en 2005 y 2013, y el año pasado perdió la final con el estadounidense Sam Querrey (11), quien en la actual edición fue sorpresivamente eliminado en la ronda inicial por el australiano Matthew Ebden (87).



En cuanto a los argentinos que alzaron el trofeo en Acapulco, fueron Juan Ignacio Chela en 2000 y 2007, y Agustín Calleri en 2003.