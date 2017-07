El argentino que consiguió la selfie del año en Nueva York

Esteba Quaglia es un porteño que paseaba tranquilamente por Brooklyn, cuando se dio cuenta que había quedado en el medio de una escena muy particular. Cerca de él, las estrellas del Barcelona Lionel Messi, Luis suárez y Sergio Busquets, junto con sus familias, trataban de posar para una foto panorámica, con el famoso puente y la ciudad detrás. No lo dudó: activó la cámara de su celular y se sacó una selfie para el recuerdo.

La imagen se viralizó hoy a través de las redes sociales. Se lo ve a Esteban en primer plano, mientras detrás las tres familias tratan de acomodarse, con los niños a cuestas, para la foto.

La famosa selfie en Nueva York.

“Mi hijo lo vio primero a Suárez, quiso pedirle de sacarse una foto, pero dudó al principio porque tenía una gorra”, contó Quaglia a Clarín. “Después se juntaron todas las familias para sacarse las fotos, pero había muy pocos turistas y muy pocos estaban interesados o los habían descubierto a los tres detrás de la gorrita. Pasaban desapercibidos”, agregó.

“Yo aproveché y me hice una selfie con ese fondo: los edificios, los Messi, los Suárez y los Busquets”, dijo el hombre que estaba de vacaciones con sus hijos en Manhattan.

Los Quaglia no perdieron su oportunidad y les pidieron más fotos a los futbolistas: “Yo no porque no soy muy cholulo, pero mis hijos se sacaron fotos muy lindas con Leo. Ellos accedieron bien, muy buena onda”.

Messi aceptó fotografiarse con el hijo de Esteban.

La familia había ido a ver al Barsa el día anterior a la cancha, ya que el plantel culé está realizando la pretemporada en Nueva York.