Imputaron al "Pato" Cabrera por violencia de género

La investigación está a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 6, desde donde se citará al deportista a declarar, aunque no se dio a conocer la fecha en que se deberá presentar.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo