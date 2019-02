Insaurralde quiere jugar: "Espero estar habilitado, ya estoy a disposición"

Cristian Insaurralde tiene ganas de jugar. Y espera poder hacerlo este mismo domingo ante Unión. "Espero estar habilitado, ya estoy a disposición", destacó el futbolista procedente de América de México en su presentación oficial ante la prensa.

"Se han hecho las cosas sobre la hora, espero que sí pueda jugar. Vengo jugando, estuve entrenando hasta que me vine, a disposición ya estoy", afirmó este viernes en horas del mediodía, después de haber tenido su primera práctica.





El delantero pertenecía a O'Higgins de Chile.





Insaurralde viene de lograr títulos con Cerro Porteño y las Águilas de México, los dos últimos clubes en los que pasó. América no estaba tan seguro de dejarlo partir: "En el torneo anterior no había tenido la continuidad que esperaba, pero sabía que iba a rendir cuando me tocara aparecer".

"Eso pasó, entré en los últimos cuatro partidos, anduve bien y eso retardó un poco la salida. Dudaron un poco, pero yo necesitaba jugar", manifestó. Si llega la habilitación internacional, Bidoglio podría tenerlo en cuenta para jugar contra Unión (domingo 17.10).





En cambio, además de Hernán Bernardello (a Godoy Cruz) y Juan Sills (a Huracán), Lisandro Cabrera fue cedido a préstamo a Cúcuta de Colombia. Se va por un año, sin cargo y con opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase.