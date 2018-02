Llop y su continuidad: “Hay dirigentes convencidos y otros no”

Juan Manuel Llop está atravesando uno de sus momentos más difíciles en este segundo ciclo al frente del plantel profesional de Newell’s. Sin embargo, se lo toma con serenidad y este martes a primera hora aceptó charlar largo y tendido con los periodistas Roberto Caferra y Alejandro Cachari en el programa Radiópolis de Radio 2. Entre otras cosas, confió que “hay directivos que están convencidos” de su continuidad, “y otros que no”.

“Hay dirigentes que están convencidos y otros que no, no voy a descubrir nada nuevo, pasa en todos los clubes cuando los resultados no se dan”, expresó el Chocho.

“Yo me siento bien. ¿Sabés por qué estamos bien?, porque tenemos una gran respuesta del grupo”, respondió cuando le preguntaron sobre sus ganas de seguir en el cargo a pesar de los cuestionamientos por la posición que ocupa la Lepra en la tabla.

Llop se refirió a la situación que se dio en la conferencia de prensa post derrota ante Colón, el viernes pasado, cuando un minúsculo grupo de hinchas se acercó a la puerta a gritarle que se vaya de la dirección técnica: “Lo que sentí cuando me gritaron el otro día, es que fue un hecho aislado. No descarto ninguna hipótesis, porque la persona que me gritó no debía estar en ese lugar”, apuntó el DT.

“Tenemos un partido muy importante el día sábado y tenemos que estar fuertes de cara al grupo”, resumió luego.

“Lo que hice en la historia de Newell’s, ya está hecho, no se puede borrar. Ahora lo que estoy haciendo es tratar de construir otra historia, he dado vueltas por el mundo 15 años para tener esta nueva oportunidad y voy a tratar de aprovecharla”, aseguró el ex mediocampista de la época más gloriosa del club del Parque.

“Hay directivos que sí entienden de fútbol, que entienden de estrategia, de política. Y hay otros que no. En la última década el entrenador ha perdido poder de decisión. Por eso el técnico está sujeto a gente que toma decisiones”, analizó el Chocho.

Y después aclaró que “Eduardo Bermúdez sabe de fútbol, hablamos y entiende mucho. Fue jugador, entrenador, empresario, representante, directivo”.

“Hemos tenido muchos partidos para volcar el resultado a favor nuestro y cuando recibimos un gol no lo podemos revertir, eso lleva a estar haciendo una campaña que no estaba dentro de los planes”, afirmó el entrenador.

“Hay que estar tranquilos, no volverse locos. Necesitamos rebelarnos ante esta mala situación”, sintetizó el conductor táctico de la Lepra.

“El déficit en el semestre anterior fue la contundencia; en el inicio de este año, no estuvimos seguros de mitad de cancha hacia atrás”, comentó. Y concluyó: “Con Colón fue bueno lo del segundo tiempo, pero nos falta. Cuando el rival nos hace daño, nos golpea y nos cuesta recuperarnos”.