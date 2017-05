Newell's, Central y la fiesta rosarina de un nuevo clásico

Newell's y Central vuelven a encontrarse. Este domingo a la tarde, en el Coloso, sostendrán un nuevo clásico de la ciudad, esta vez con aristas muy interesantes como la chance leprosa de quedar a un punto de la cima y el deseo canalla de bajar a su rival de la pelea y asentarse en zona de clasificación a torneos Conmebol.



Desde las 15, con un celoso operativo de seguridad que se iniciará desde temprano, rojinegros y auriazules se verán las caras por la fecha 24 del certamen de primera división, en el que los del Parque marchan segundos a cuatro unidades de Boca (que juega a las 17 con River) y los de Arroyito, undécimos con 34.



Del lado ñubelista, que arriba de una ruidosa derrota a manos de Independiente (que le cortó una seguidilla de siete cotejos sin caídas), el entrenador Diego Osella retocó la defensa ante la lesión de José San Román (entra Franco Escobar), pero además decidió los ingresos de Jalil Elías por Juan Sills y de Jacobo Mansilla en lugar de Joel Amoroso.



En el aspecto institucional, esta semana la dirigencia logró cancelar la parte prometida de la deuda y los futbolistas trabajaron con normalidad. Incluso los empleados del club, que habían estado de paro la semana pasada, se desempeñaron sin inconvenientes.



Por su parte, Paolo Montero también tuvo problemas en el armado de la nómina inicial luego del 1-2 que le propinó San Lorenzo (que también pulverizó una racha de siete duelos sin tristezas), ya que se lesionó Víctor Salazar y fue suspendido Cristian Villagra.



Por eso, reconstruyó la defensa con el ingreso de Renzo Alfani como lateral izquierdo. Además, entran Gustavo Colman y Marco Ruben por Mauricio Martínez y Germán Herrera.



El juez del encuentro será Federico Beligoy, cuya designación sorprendió ya que se especulaba con la aparición de Darío Herrera. Beligoy, ex internacional de 47 años, tiene un antecedente en clásicos rosarinos favorable a Central: el 1-0 canalla en el Coloso, en 2007 y con gol de Arzuaga.



Un total de 700 efectivos estarán afectados al operativo policial, 500 de los cuales se desempeñarán en el Coloso del Parque y alrededores, y los 200 restantes serán destinados a traslados y transporte público.

Además, en los accesos al estadio leproso se dispondrán 80 puestos de control para requerir el DNI a todos los asistentes, bajo el programa federal Tribuna Segura, que en la provincia debutó algunas semanas atrás.

Desde el área de coordinación de Seguridad en Espectáculos Deportivos de Santa Fe, a cargo de Diego Maio, se informó que todos los espectadores deben llevar el DNI, que está conectado con un sistema que dice si la persona tiene o no alguna restricción para ingresar a la cancha.



"En caso de que no cuente con el DNI, como todavía no está reglamentado, puede dar su número de documento, se carga en la aplicación y se verifica si tiene una restricción de ingreso", aclaró Maio.

Además, se decidió que ambas entidades mantengan cerradas sus instalaciones. Así, Newell's cerrará a sus socios el complejo deportivo de Bella Vista y el predio Malvinas, y Central hará lo propio con el estadio Gigante de Arroyito, el balneario Caribe Canalla, la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, el estadio cubierto del Cruce Alberdi, la Sede Fundacional y el Country de Arroyo Seco.