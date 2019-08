El delantero brasileño Neymar Jr. quedó afuera este sábado de la lista de convocados de su equipo, París Saint Germain (PSG), que recibirá este domingo a Toulouse, por la 3ª fecha de la liga de Francia.

"Neymar está cada vez más en forma, ha ganado cada vez más capacidad y ha estado con el equipo. Ha hecho todos los entrenamientos con calidad, volumen e intensidad", avisó Thomas Tuchel, entrenador del actual bicampeón francés.

Sin embargo aclaró: "Pero su situación con el club es siempre la misma. La posición del club es clara. Si la situación no se aclara no jugará. Si la situación se aclara antes de mañana jugará, si no, no".

El equipo de la capital francesa espera obtener por Neymar al menos los 222 millones de euros que abonó a Barcelona en 2017.

De esta manera, Neymar continúa sin contar con actividad oficial desde el 5 de junio cuando se confirmó su lesión de esguince de ligamento lateral externo en su tobillo derecho, en un amistoso entre Brasil y Qatar en Brasilia.

Por esto se perdió la Copa América en su país y posteriormente comenzaron los problemas con su club por su posible salida.

Por su parte, el compañero del paulista Marco Verrati deseó: "Espero que Neymar se quede con nosotros, pero no quiero presionar. Jugadores como él marcan la diferencia en los grandes partidos. Estas son cosas entre él y el club, sabremos el 2 de septiembre si se queda con nosotros o no".

El 2 de septiembre se cerrará el libro de pases en Europa y se conocerá si el ex atacante de Santos regresará a Barcelona, pasará a Real Madrid o seguirá en París Saint Germain.