Rosario Central vivirá este miércoles una nueva asamblea de socios en la que la dirigencia les presentará memoria y balance del ejercicio económico que finalizó en junio. Y el tesorero de la institución, Adrián Raguza, brindó un panorama en Zapping Sport donde asegura que no están "preocupados, sino ocupados" en los números actuales.

"No preocupados, pero sí ocupados. Estamos trabajando dentro de los números que se verán en el balance, que reflejan la realidad a junio. El balance está auditado, está el pasivo, está el patrimonio. Sí estamos ocupados en la estructuración de financiamiento que cambió post Paso, ya que la forma se vio resentida por el contexto económico nacional", dijo Raguza en El Tres.