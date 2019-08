Rosario Central y Patronato tienen, en lo numérico, muchas cosas en común. Porque los dos encaran la Superliga obligados a sumar para quedarse en primera, porque cuentan con la misma cantidad de puntos en iguales presentaciones (65 unidades en 55 partidos) y porque los dos están entre los tres que descenderían si hoy acabara la temporada.

Por eso se habla de partido clave o de doble valía: porque sumar de a tres significará a la vez reducirle el promedio al adversario. Y eso es lo que intentará el Canalla de Diego Cocca, que llega invicto con dos victorias y una igualdad.

Claro que la semana previa no fue tranquila en Arroyito. Es que los jugadores no cobraron a tiempo el mes de julio y eso generó inquietud, incluso con una advertencia de parte de los jugadores que fue admitida por el propio entrenador Diego Cocca: la posibilidad de no concentrar. Finalmente lo hicieron pero en horas de la noche.

Central logró un buen triunfo de local ante Talleres. Quiere repetir. (Sitio oficial)



Con respecto al equipo, Cocca no lo confirmó pero dio a entender que no le hará retoques a la escuadra que ya jugó los tres primeros compromisos. Por lo que los once serían: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Brítez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Lovera, Riaño.

Por su parte, Patronato viene de un buen triunfo ante Huracán en el marco de un inicio de torneo aceptable: le ganó a Colón, perdió con Boca y luego se impuso al Globo. El DT Mario Sciacqua haría un solo cambio: Lautaro Comas por Gabriel Avalos en un esquema 4-4-1-1.

Mario Sciacqua, un DT experimentado en salvar equipos del descenso.



Los once: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Federico Mancinelli, Matías Escudero y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Julián Chicco y Lautaro Comas; Santiago Rosales; Hugo Silveira.

Arbitrará Hernán Mastrángelo y transmitirá Radio 2.

Tensión

