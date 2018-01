Se terminó la paciencia: los empleados de Newell's van al paro

Los empleados del Club Atlético Newell's Old Boys realizarán este jueves un paro total de actividades en todos los predios del club, por reclamos salariales.

La medida de fuerza fue tomada como consecuencia de las promesas de pago incumplidas por parte de la dirigencia. Días atrás, habían advertido sobre esta situación en El Tres, afirmando que "la paciencia de estaba agotando" y esta semana iba a ser clave para tomar una decisión al respecto.

Lo cierto es que los casi 150 trabajadores continúan sin cobrar el mes de diciembre y el aguinaldo. Lo último que les fue liquidado este miércoles es el 40% restante de noviembre, pero esperaban que se haga efectivo el pago del aguinaldo, algo que no ocurrió.

Ante esta realidad confirmaron el cese de actividades que afectará a todos los predios: Bella Vista, Ricardone y Malvinas, además de quienes trabajan en el club del parque.

"Nos dicen que no les alcanza la plata y ya no nos atienden el teléfono", había manifestado uno de los delegados, quien luego indicó que "la gente no puede trabajar tranquila en esta situación".

No será la primera vez que los empleados deben ir al paro ante el incumpliendo de pago de salarios. El conflicto data de comienzos de 2017 cuando fueron reiteradas las medidas de fuerza, que también se extendió a los jugadores, quienes entrenaron con ropa particular.