La apuesta de Netflix por Argentina: más producciones locales y hasta oficinas en Buenos Aires

Netflix confirmó un nuevo paso en su estrategia de expansión regional al inaugurar oficinas en la ciudad de Buenos Aires y anunciar una fuerte inversión en contenidos audiovisuales nacionales, consolidando su apuesta por la industria creativa argentina.

El anuncio incluye una nutrida lista de producciones locales —entre series, películas, documentales y proyectos animados— que se estrenarán entre 2026 y 2027, reforzando el concepto de contenido “Hecho en Argentina” como eje central de su desarrollo en América Latina.

Argentina, eje estratégico regional

Las nuevas oficinas fueron inauguradas en el barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de los 15 años de la compañía en Latinoamérica. Desde la plataforma destacaron que el país ocupa un lugar clave dentro de su estrategia regional debido a su tradición audiovisual y capacidad creativa.

“Argentina se ha convertido en protagonista de nuestra estrategia regional por su potencia creativa y la capacidad de contar historias locales con alcance universal”, afirmó Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica.

Según explicó la empresa, la expansión busca fortalecer el trabajo con talentos locales y consolidar equipos de producción en el país, impulsando proyectos desarrollados junto a reconocidos actores, directores y técnicos argentinos.

Series y películas con figuras destacadas

Entre los proyectos anunciados figura un nuevo largometraje del director Santiago Mitre —tras el éxito internacional de Argentina, 1985— que se estrenará en 2027 y contará con Verónica Llinás y Peter Lanzani como protagonistas.

También se confirmó el regreso de Ricardo Darín al streaming con la serie Lo dejamos acá, donde interpretará a un psicoanalista junto a Diego Peretti, mientras que hacia fin de año llegará la adaptación audiovisual de la obra Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Entre las producciones más esperadas aparecen nuevas temporadas de Envidiosa y En el barro, además del avance de la segunda temporada de El Eternauta, uno de los proyectos argentinos más ambiciosos de la plataforma.

Asimismo, se anunció la serie Moria, inspirada en la vida de la artista Moria Casán, cuyo estreno está previsto para agosto.

Documentales y nuevos formatos

La apuesta también incluye contenidos documentales y formatos innovadores. Entre ellos se destacan producciones sobre figuras argentinas como el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el músico Fito Páez y un documental sobre la modelo Silvina Luna.

Además, Netflix desarrollará Carísima, su primera serie corta producida en el país, con episodios de diez minutos, y continuará proyectos como la serie animada de Mafalda, dirigida por Juan José Campanella.

La empresa señaló que estas iniciativas buscan fortalecer el ecosistema audiovisual local y ampliar la proyección internacional de historias argentinas.

Impacto en la industria audiovisual

El crecimiento de la producción nacional dentro de plataformas globales representa una oportunidad económica para el sector audiovisual, al generar empleo técnico y artístico, atraer inversiones y posicionar contenidos argentinos en mercados internacionales.

Con la apertura de las nuevas oficinas y el volumen de proyectos anunciados, Netflix busca consolidar su presencia en el país y profundizar su vínculo con la industria creativa local, apostando a historias con identidad argentina pero alcance global.