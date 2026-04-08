Empleadas domésticas: qué adicionales se pagan en abril y cómo calcularlos

Durante abril, las empleadas domésticas en Argentina perciben sus haberes con actualizaciones salariales y una serie de adicionales obligatorios que los empleadores deben contemplar al momento de liquidar los sueldos, según la normativa vigente del régimen de casas particulares.

Este mes se termina de aplicar el incremento salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), junto con sumas extras y plus establecidos por convenio.

Aumento salarial y bono mensual

El esquema paritario definió un aumento total del 3%, dividido en dos tramos de 1,5% aplicados en febrero y marzo, cuyo impacto pleno se refleja en los salarios abonados en abril. La actualización alcanza a todas las categorías del servicio doméstico, tanto con retiro como sin retiro.

Además del incremento, se mantiene una suma no remunerativa —es decir, que no integra el salario básico— que se paga según la cantidad de horas trabajadas por semana:

* Menos de 12 horas semanales: $8.000

* Entre 12 y menos de 16 horas: $11.500

* 16 horas o más: $20.000

Este bono debe abonarse junto con el sueldo mensual independientemente de la modalidad laboral.

Los adicionales obligatorios

El régimen de casas particulares establece distintos conceptos adicionales que pueden incrementar el ingreso final de la trabajadora según cada situación laboral.

Horas extras:

* Recargo del 50% en días hábiles

* Recargo del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados.

Antigüedad:

* Se paga un adicional del 1% del salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador.

Zona desfavorable

Incremento del 30% sobre el salario mínimo para tareas realizadas en regiones del sur del país y zonas alcanzadas por el régimen especial.

Estos plus deben figurar en el recibo de sueldo y forman parte de las obligaciones legales del empleador.

Escalas salariales vigentes

Con la actualización, los valores mínimos estimados para abril varían según la categoría. Por ejemplo, el personal para tareas generales —la categoría más común— tiene un mínimo cercano a los $3.348 por hora con retiro y más de $410.000 mensuales para jornada completa, aunque los montos pueden ser superiores por acuerdos particulares entre las partes.

Las cifras corresponden a trabajadores registrados, condición necesaria para garantizar derechos como aportes jubilatorios, obra social y cobertura por riesgos del trabajo.

Obligaciones del empleador

La normativa recuerda que registrar la relación laboral y realizar aportes es obligatorio sin importar la cantidad de horas trabajadas. El pago mensual incluye contribuciones previsionales, obra social y ART, elementos clave para asegurar la protección laboral del sector.

El incumplimiento puede derivar en sanciones, intereses o conflictos legales, por lo que especialistas recomiendan verificar periódicamente los pagos a través del portal oficial de casas particulares.