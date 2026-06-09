El mercado inmobiliario rural muestra señales positivas, pero hay factores que preocupan

El Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) registró en abril de 2026 un valor de 43,49 puntos, lo que representa una mejora de 2,67 puntos respecto de marzo y confirma una recuperación de la actividad luego de la habitual desaceleración de los meses de verano.

El indicador, que mide la dinámica del mercado inmobiliario rural argentino tomando como referencia una escala de 100 puntos correspondiente al máximo nivel histórico de actividad, evidenció en abril un renovado movimiento de operaciones, en línea con las expectativas estacionales.

Según el informe, la recuperación estuvo impulsada por el regreso de la actividad comercial tras el período estival, aunque el ritmo de crecimiento encontró algunos límites. Entre los factores que moderaron una expansión más marcada se destacan la persistencia de cierta incertidumbre política y una reducción de la inflación que no avanzó al ritmo esperado por los operadores del mercado.

En este contexto, uno de los segmentos que continúa mostrando mayor fortaleza es el de los campos agrícolas de buena calidad. La demanda por este tipo de activos se mantiene firme, consolidando el interés de inversores y productores por tierras con alto potencial productivo.

El InCAIR, que se elabora mensualmente desde noviembre de 2013 y acumula 150 meses de medición, no refleja la evolución de los precios de los campos sino el nivel de actividad del mercado, convirtiéndose en una referencia para analizar el comportamiento del sector inmobiliario rural argentino.

La mejora observada en abril sugiere un escenario de mayor dinamismo para los próximos meses, aunque la evolución de las variables macroeconómicas y del contexto político continuará siendo determinante para consolidar esta tendencia positiva.