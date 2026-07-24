Salarios en dólares: el Banco Central modificó las cuentas sueldo y abrió una nueva opción

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso relevante en el proceso de flexibilización del sistema financiero al actualizar la normativa sobre cuentas sueldo y habilitar la posibilidad de acreditar salarios en dólares estadounidenses.

La medida fue oficializada este 24 de julio mediante la Comunicación "A" 8460, que modifica el texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales.

El principal cambio consiste en la incorporación del dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo, lo que abre la puerta para que las empresas puedan pagar remuneraciones en moneda extranjera cuando así corresponda.

La decisión representa un cambio regulatorio relevante, ya que hasta ahora las cuentas sueldo estaban concebidas exclusivamente para acreditaciones en pesos.

Qué establece la nueva norma

La Comunicación A 8460 incorpora al dólar estadounidense dentro de las monedas permitidas para las cuentas sueldo previstas en la normativa del BCRA.

Además, la autoridad monetaria aclaró que las entidades financieras deberán garantizar la operatoria de depósitos y extracción de efectivo en dólares, al menos en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En aquellas sucursales que cuenten con disponibilidad de numerario, el servicio también deberá prestarse, al igual que mediante cajeros automáticos y terminales de autoservicio habilitados para operar con esa moneda.

Otro punto relevante es que el Banco Central ratificó que la gratuidad de la cuenta sueldo continuará alcanzando hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral, acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo.

Un cambio con impacto para empresas y trabajadores

La modificación regulatoria brinda un marco operativo para aquellas compañías que pagan parte o la totalidad de las remuneraciones en dólares, una práctica que comenzó a extenderse en algunos sectores vinculados a la economía del conocimiento, energía, minería y posiciones ejecutivas.

Con esta adecuación normativa, los bancos podrán ofrecer cuentas sueldo en dólares bajo las reglas específicas definidas por el Banco Central, incorporando una alternativa que hasta ahora no estaba contemplada en el régimen.

Aunque la medida no obliga a las empresas a pagar salarios en moneda extranjera, sí elimina una restricción regulatoria y habilita formalmente ese mecanismo dentro del sistema bancario.

Los puntos principales de la Comunicación A 8460

* Se incorpora el dólar estadounidense como moneda admitida para las cuentas sueldo.

* Las empresas podrán acreditar salarios en dólares en ese tipo de cuentas.

* Los bancos deberán garantizar la operatoria de depósitos y extracción de efectivo en dólares según la disponibilidad prevista por la norma.

* Se mantiene la gratuidad de la cuenta sueldo sobre las acreditaciones laborales.

La actualización normativa se enmarca en el proceso de adecuación del régimen financiero impulsado por el Banco Central y constituye un nuevo paso hacia una mayor utilización del dólar dentro del sistema bancario formal.