La alfalfa argentina mejora su performance exportadora: más volumen y buenos mercados

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó que la exportación de alfalfa y derivados superó, en los primeros 3 meses de 2026, los registros alcanzados en igual período de 2025. En el primer trimestre del año pasado se vendieron al exterior 48.773 toneladas de productos forrajeros, harina y pellets; mientras que en el mismo lapso del presente año se registraron 93.974 toneladas exportadas totales, lo que representa un aumento del 92% interanual.

De este modo, el crecimiento de la exportación de la forrajera sostiene una tendencia al alza que se observa en los últimos 3 años. En base a la información generada por la cartera agropecuaria nacional, la exportación de alfalfa y derivados totalizaron 167.311 toneladas durante 2025, de las cuales el ítem harina y pellets de alfalfa alcanzó 22.983 toneladas mientras que los productos forrajeros significaron 144.328 toneladas. Estos registros implican una mejoría de 28 % en comparación con el 2024.

"Este ritmo de producción y venta registrado proyecta para el cierre de 2026 una exportación de más de 190.000 toneladas con ingresos de divisas por sobre los 75 millones de dólares FOB"

En Argentina se estima un área sembrada de 3 millones de hectáreas (incluidas aquellas cuyo destino son la actividad ganadera y tambera) de las cuales alrededor de 600.000 hectáreas se encuentran en el sur de la provincia de Córdoba. También existe producción en Buenos aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Mendoza y Santiago del Estero. El principal mercado es el interno, para la alimentación animal.

Los destinos de exportación de alfalfa argentina se concentran principalmente en Brasil y otros países limítrofes, favorecidos por la cercanía geográfica y los menores costos logísticos. Asimismo, la presencia de mercados en Medio Oriente, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, evidencia la capacidad del sector para insertarse en destinos de mayor exigencia y demanda forrajera.

En base a los registros del INASE, existen en el Registro Nacional de Cultivares 476 diferentes variedades de alfalfa inscriptas. La alfalfa tiene una relevancia como cultivo perenne mejorador del suelo en base a la acción de su robusta raíz pivotante y a la fijación de nitrógeno del aire. La reina de las forrajeras se posiciona como un insumo clave para diversificar las exportaciones, así como para la producción eficiente de proteínas animales.