Atención jubilados: detalles del nuevo proceso con beneficios por los juicios por Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará un nuevo mecanismo para agilizar los reclamos judiciales vinculados al cobro del Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La medida apunta especialmente a jubilados y pensionados que iniciaron demandas contra el Estado para recuperar montos descontados de manera indebida.

El organismo buscará simplificar los procedimientos administrativos y judiciales para acelerar las devoluciones y reducir tiempos en los expedientes.

A quiénes alcanzará la medida

El beneficio estará orientado principalmente a jubilados y pensionados que hayan iniciado juicios reclamando la devolución del impuesto retenido sobre sus haberes previsionales.

El antecedente central es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “García”, donde se determinó que aplicar Ganancias a determinados jubilados podía resultar confiscatorio o afectar derechos fundamentales cuando existían situaciones de vulnerabilidad.

A partir de esa jurisprudencia, numerosos jubilados comenzaron acciones judiciales para solicitar reintegros de lo descontado por el tributo.

Qué cambios implementará ARCA

La nueva modalidad buscará reducir trámites burocráticos y permitir un procesamiento más rápido de las causas. Entre los puntos centrales, se apunta a: Simplificar validaciones administrativas; Reducir tiempos de revisión de expedientes; Facilitar acuerdos y liquidaciones; Agilizar devoluciones para jubilados beneficiados por sentencias

El objetivo oficial es disminuir la acumulación de causas y acelerar la resolución de litigios vinculados al impuesto.

El impacto del fallo “García”

El fallo de la Corte marcó un antes y un después en la discusión sobre Ganancias y jubilaciones. El máximo tribunal sostuvo que no podía aplicarse el impuesto de manera automática sin considerar la situación particular de cada jubilado.

Desde entonces, distintos tribunales comenzaron a otorgar sentencias favorables a jubilados que demostraban vulnerabilidad económica, edad avanzada o problemas de salud.

Qué deben tener en cuenta los jubilados

Especialistas previsionales recomiendan revisar si existieron retenciones de Ganancias sobre haberes jubilatorios en los últimos años y consultar el estado de eventuales reclamos judiciales en curso.

También señalan que la agilización anunciada por ARCA podría acelerar acuerdos y pagos en expedientes que ya cuentan con resoluciones favorables.

En paralelo, advierten que cada caso mantiene particularidades propias, por lo que el análisis individual continúa siendo clave para determinar la viabilidad de un reclamo.