Mercado de granos: ¿qué oportunidades comerciales hay para la soja y maíz?

El economista David Miazzo analizó las oportunidades comerciales que hoy presentan la soja y el maíz, en un contexto donde los productores evalúan estrategias de financiamiento y cobertura de precios para los próximos meses.

En el caso de la soja, el especialista destacó que el pase de precio a julio ofrece una mejora del 4,1% en menos de 50 días para el grano actualmente en stock. Según explicó, este diferencial genera una alternativa atractiva para aquellos productores que necesitan liquidez inmediata, ya que podrían financiarse en el corto plazo y vender posiciones futuras para capturar esa mejora.

Además, Miazzo señaló que el pase a diciembre suma alrededor de 20 dólares por tonelada, lo que equivale a una tasa nominal anual cercana al 12%. En este escenario, consideró que el mercado brinda margen suficiente para cubrir costos financieros y construir un “puente” de financiamiento hasta fin de año, aprovechando mejores valores futuros para la oleaginosa.

La situación del maíz, sin embargo, muestra un comportamiento diferente. Para el cereal disponible o en stock, el economista indicó que no observa un atractivo significativo en el pase de precios para quienes necesitan liquidez de corto plazo, debido a que la mejora entre posiciones resulta más limitada.

No obstante, sí remarcó oportunidades para el maíz tardío. En ese segmento recomendó tomar cobertura a diciembre, aprovechando un diferencial directo del 5,7% frente a julio. De acuerdo con el análisis, esta estrategia permitiría asegurar márgenes en un contexto de volatilidad y expectativas aún abiertas sobre la evolución del mercado internacional y local.

El informe vuelve a poner sobre la mesa la importancia de combinar herramientas comerciales y financieras para maximizar resultados, especialmente en una campaña marcada por la necesidad de administrar capital de trabajo y capturar oportunidades de precio.