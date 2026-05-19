Para Milei, el dólar podría valer $1.100 en la actualidad: ¿por qué no ocurre?

El presidente de Javier Milei afirmó que, según su visión del mercado, el tipo de cambio podría estar más cerca de los $1100 que de los valores actuales. Sin embargo, sostuvo que existe un factor puntual que impide que el dólar baje a ese nivel: la expectativa generada por sectores financieros y económicos sobre una eventual emisión monetaria futura.

En la Bolsa de Valores, Milei defendió nuevamente el esquema económico de su gobierno y remarcó que el valor de equilibrio del dólar estaría por debajo de la cotización actual si el mercado confiara plenamente en la continuidad del ajuste fiscal y monetario. El mandatario vinculó la presión cambiaria a la persistencia de expectativas inflacionarias y a la desconfianza heredada de años de inestabilidad macroeconómica.

"El tipo de cambio, si no estuviéramos comprando u$s 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado desde enero, el tipo de cambio hoy estaría en $ 1100“.

El Presidente también insistió en que la política oficial apunta a sostener el superávit fiscal y evitar la emisión de pesos para financiar gasto público. En ese contexto, señaló que la demanda de cobertura en dólares todavía refleja temores sobre el comportamiento futuro de la economía argentina.

“En mercados incompletos y no profundos, como un mecanismo de contención de riesgo, tenemos la acumulación de reservas. Pero la contracara es que, si nosotros expandimos, esa emisión genera inflación. Y, por lo tanto, esterilizamos“.

Las declaraciones llegan en un momento en el que el mercado sigue atento a la evolución del esquema cambiario, las reservas del Banco Central y las señales del Gobierno respecto a la política monetaria. Analistas sostienen que las expectativas continúan siendo un factor determinante para la cotización del dólar, incluso en escenarios de desaceleración inflacionaria.