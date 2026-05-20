Claves del día: votan recorte a subsidios del gas, alivio para jubilados, dólar en tensión y Rosario recibe foro de Came

Uno de los debates más sensibles que atravesará hoy la Cámara de Diputados será el futuro de los subsidios a las tarifas de gas, un esquema que actualmente beneficia a más de medio millón de usuarios de Litoral Gas entre Santa Fe y el norte bonaerense. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza propone restringir el alcance del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando afuera a provincias incorporadas en la ampliación de 2021, entre ellas Santa Fe.

El impacto potencial sobre Rosario y la región es enorme. Solo en el departamento Rosario hay más de 380 mil usuarios alcanzados por el beneficio. El sistema permite reducir las facturas de gas entre un 30% y un 50%: la mayoría de los hogares recibe un descuento del 30%, mientras que quienes cuentan con tarifa social acceden al 50%.

El esquema, además, tiene una particularidad central: no se financia íntegramente con recursos del Tesoro nacional, sino mediante un fideicomiso que pagan todos los usuarios del país a través de un recargo incorporado en las tarifas de gas. Por eso, el debate excede únicamente la cuestión fiscal y abre una discusión política sobre subsidios, federalismo y criterios climáticos.

Hasta el momento no hubo una eliminación masiva del beneficio. Los cambios aplicados por el Gobierno durante 2025 afectaron solamente a un grupo reducido de usuarios: alrededor de 1.300 clientes de la región dejaron de recibir descuentos del 50% y pasaron al 30%.

La discusión llega en un contexto económico especialmente delicado. El INDEC informó que los precios mayoristas subieron 5,1% en abril, la variación más alta desde marzo de 2024, mientras que el costo de la construcción avanzó 3,1%. Ambos indicadores volvieron a sembrar dudas sobre la desaceleración inflacionaria que busca sostener el Gobierno.

A nivel internacional, el escenario también suma presión. El petróleo volvió a dispararse luego de que Irán mantuviera bloqueado el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El barril WTI ya ronda los US$ 105 y el Brent supera los US$ 112, alimentando el temor a una inflación global más persistente, tasas altas por más tiempo y una desaceleración económica mundial.

En ese marco, Vladimir Putin inició una visita clave a Beijing acompañado por funcionarios económicos, autoridades del Banco Central ruso y directivos de gigantes energéticos como Gazprom y Rosneft para reunirse con Xi Jinping, en medio de un escenario financiero global cada vez más inestable.

Los mercados reaccionaron rápidamente. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tocaron niveles que no se observaban desde antes de la crisis financiera de 2008: el bono a 10 años llegó al 4,7% y el de 30 años alcanzó el 5,2%. Wall Street volvió a caer y la presión se trasladó a las bolsas de todo el mundo, incluida la argentina.

La Bolsa porteña retrocedió 1,5%, las ADR argentinas operaron mayormente en baja en Nueva York y el riesgo país subió hasta los 545 puntos básicos. En paralelo, el dólar volvió a recalentarse: el blue saltó hasta los $1435, mientras subieron también los financieros y el contado con liquidación, pese a que el Banco Central logró comprar reservas.

En ese contexto de ajuste fiscal y tensión financiera, ARCA modificó además su estrategia judicial respecto de los jubilados y dejará de apelar sentencias favorables en causas vinculadas al impuesto a las Ganancias sobre haberes previsionales. La decisión apunta a evitar litigios extensos y costos judiciales, aunque podría abrir la puerta a nuevos reclamos y devoluciones retroactivas.

La agenda económica también tendrá un fuerte componente regional. Rosario será sede del Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo organizado por CAME, un encuentro que reunirá a empresarios, dirigentes y especialistas para debatir el futuro del comercio, el turismo y el desarrollo urbano en medio de un escenario económico desafiante. La realización del evento aparece además como una señal de peso para una ciudad que busca recuperar centralidad como polo de negocios y servicios.

En paralelo, la empresa belga Jan de Nul presentó la mejor oferta económica en la licitación de la Hidrovía y quedó posicionada como virtual ganadora de uno de los contratos estratégicos más importantes para el comercio exterior argentino, una definición seguida de cerca por exportadores y operadores portuarios de toda la región.

La política santafesina también sumó tensión judicial con el inicio del juicio contra un intendente acusado de desviar fondos correspondientes a la tasa vial, una causa que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos municipales.

Mientras tanto, el agro continúa mostrando señales contradictorias. Aunque los granos operaron en baja en Chicago, en Rosario hubo repuntes para soja, trigo y maíz impulsados por productores que siguen reteniendo mercadería como cobertura frente a la incertidumbre cambiaria y financiera.