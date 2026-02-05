La maquinaria agrícola arrancó el año con una sonrisa: más ventas y buenas perspectivas

El mercado de maquinaria agrícola comenzó 2026 con señales positivas. De acuerdo con el informe mensual de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante enero se registraron 494 unidades patentadas entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa una suba del 8,3% respecto de diciembre de 2025 y un incremento interanual del 4,9% frente a enero del año pasado .

El desempeño fue dispar entre los distintos rubros, aunque con una clara recuperación en cosechadoras, que se posicionaron como el segmento de mayor dinamismo al inicio del año.

Cosechadoras: el mayor crecimiento del mercado

En enero se patentaron 60 cosechadoras, con un salto de 27,7% mensual y un crecimiento interanual del 57,9%, el más alto entre todos los segmentos analizados. Según ACARA, este rubro aparece como el de mayor interés comercial al menos durante el primer semestre del año .

En cuanto a la participación por marcas, John Deere retomó el liderazgo con el 51,7% del mercado, seguido por Case IH (23,3%) y New Holland (15%), ampliando la diferencia frente al grupo CNH a nivel individual.

Tractores: leve mejora, pero con volúmenes acotados

El segmento de tractores mostró una evolución más moderada. Durante enero se patentaron 395 unidades, lo que implicó una suba mensual del 4,8% y un avance interanual del 2,3%. ACARA señala que los volúmenes continúan siendo bajos, en parte por la estacionalidad, ya que las mayores ventas suelen concentrarse en los meses previos y durante la siembra .

John Deere lideró el rubro con el 35,7% del market share, seguido por Case IH (16,7%) y New Holland (14,9%). En el análisis por grupos, John Deere alcanzó el 35,7%, CNH el 30,6% y AGCO el 13,1%.

Pulverizadoras: más movimiento mensual, pero caída interanual

Las pulverizadoras registraron 39 unidades patentadas, con una suba mensual del 21,9%, aunque con una caída interanual del 17%, lo que las convierte en el único rubro con retroceso frente a enero de 2025 .

Este segmento mostró importantes cambios en el liderazgo: Caimán encabezó el ranking con el 20,5%, seguido por Metalfor (17,9%) y Jacto (12,8%), en un mercado donde ACARA destaca una fuerte competencia y menor volumen de operaciones.

Expectativas para los próximos meses

El informe subraya que el sector ingresa ahora en una etapa clave, con la llegada de la cosecha gruesa y la cercanía de Expoagro, eventos que podrían definir buena parte del desempeño anual. Las expectativas están puestas en la evolución climática, especialmente en la necesidad de lluvias tras un enero seco y caluroso, condición fundamental para sostener inversiones en tecnología .

ACARA concluye que el año comenzó con números aceptables, pero advierte que febrero y marzo serán determinantes para confirmar si la recuperación se consolida o si resurgen las dificultades coyunturales del sector.