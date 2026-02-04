Acciones argentinas se derrumban en Wall Street y el riesgo país supera los 500 puntos

Los ADRs profundizan sus pérdidas y caen hasta 8,9%, mientras los bonos operan con disparidad este miércoles, tras lo que fue la fuerte corrección registrada en la rueda anterior. Así, el riesgo país vuelve a perforar el umbral de los 500 puntos básicos.

En Nueva York, los ADRs argentinos retroceden en su totalidad liderados por BBVA, seguido por Grupo Supervielle (-8,1%) y Banco Macro (-7,2%), lo que vuelve a mostrar una mayor debilidad de los papeles bancarios en el exterior.

En tanto, otras acciones como Bioceres Crop rebotan hasta un 15,7% tras lo que fue el derrumbe de la pasada jornada, donde perdió un 33%. En esa línea, la acción de Globant repunta 1,6% tras hundirse 11,7% el martes, mintras que Vista extiende su caída en un 0,7% luego de perder 7% en la rueda anterior.

En ese marco, los títulos en dólares intercalan alzas y bajas. El Bonar 2029 trepa 0,5% y lidera las subas, mientras que los retrocesos están encabezados por el Bonar 2041, con un 0,1%. En ese marco, el riesgo país retrocede a 504 puntos básicos.

"El BCRA continúa comprando dólares en el MULC y suma ya más de u$s1.250 millones en lo que va del año. Destacamos que, aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año", señalan algunas expertos.

Asimismo, sostienen que a medida que corran las semanas, esta demanda estacional "irá menguando", por lo que "la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasará por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada", tanto financieros como comerciales.

"En ese sentido, continúan las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos, y creemos que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre", analizaron.

S&P Merval

A nivel local, el S&P Merval opera con una baja del 0,3% a 3.030.152,81 puntos, mientras que medido en dólares, lo hace 0,4% a 2.026,32 puntos. Las acciones operan con mayoría de bajas, destacando las caídas de Telecom (-2%) y Edenor (-1,6%). A contramano, YPF sube 2,4%.

Fuentes del mercado destacaron el comportamiento de los papeles domésticos se mantiene en línea con el actual apetito al riesgo que se observa a nivel global, al tiempo que se sigue con atención la actividad en el Congreso en torno a la reforma laboral y la acumulación de reservas por parte del BCRA.