Acciones argentinas se derrumban en Wall Street y el riesgo país supera los 500 puntos

Los ADR de bancos son los que más caen en Wall Street, en línea con los principales índices de Nueva York. Los bonos en dólares alternan subas y bajas

Por: Ecos365

Los ADRs profundizan sus pérdidas y caen hasta 8,9%, mientras los bonos operan con disparidad este miércoles, tras lo que fue la fuerte corrección registrada en la rueda anterior. Así, el riesgo país vuelve a perforar el umbral de los 500 puntos básicos.

En Nueva York, los ADRs argentinos retroceden en su totalidad liderados por BBVA, seguido por Grupo Supervielle (-8,1%) y Banco Macro (-7,2%), lo que vuelve a mostrar una mayor debilidad de los papeles bancarios en el exterior.

En tanto, otras acciones como Bioceres Crop rebotan hasta un 15,7% tras lo que fue el derrumbe de la pasada jornada, donde perdió un 33%. En esa línea, la acción de Globant repunta 1,6% tras hundirse 11,7% el martes, mintras que Vista extiende su caída en un 0,7% luego de perder 7% en la rueda anterior.

En ese marco, los títulos en dólares intercalan alzas y bajas. El Bonar 2029 trepa 0,5% y lidera las subas, mientras que los retrocesos están encabezados por el Bonar 2041, con un 0,1%. En ese marco, el riesgo país retrocede a 504 puntos básicos.

"El BCRA continúa comprando dólares en el MULC y suma ya más de u$s1.250 millones en lo que va del año. Destacamos que, aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año", señalan algunas expertos.

Asimismo, sostienen que a medida que corran las semanas, esta demanda estacional "irá menguando", por lo que "la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasará por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada", tanto financieros como comerciales.

"En ese sentido, continúan las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos, y creemos que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre", analizaron.

S&P Merval

A nivel local, el S&P Merval opera con una baja del 0,3% a 3.030.152,81 puntos, mientras que medido en dólares, lo hace 0,4% a 2.026,32 puntos. Las acciones operan con mayoría de bajas, destacando las caídas de Telecom (-2%) y Edenor (-1,6%). A contramano, YPF sube 2,4%.

Fuentes del mercado destacaron el comportamiento de los papeles domésticos se mantiene en línea con el actual apetito al riesgo que se observa a nivel global, al tiempo que se sigue con atención la actividad en el Congreso en torno a la reforma laboral y la acumulación de reservas por parte del BCRA.

