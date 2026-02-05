Acertijo: ¿cuánto dinero hace falta para ser millonario en Argentina?

La idea tradicional de “ser millonario” —tener un patrimonio neto de al menos u$s1 millón— ha ido perdiendo relevancia incluso en economías desarrolladas. Ajustado por inflación, ese millón en Estados Unidos de 1970 equivale hoy a unos u$s8,3 millones, lo que muestra la erosión del poder de compra del dinero en el tiempo.

En Argentina, estas distorsiones se agravan por la historia reciente de alta inflación y devaluación persistente, que dificultan que ingresos y salarios mantengan su poder adquisitivo.

¿Cuánto dinero se necesita realmente?

Tomando como referencia el objetivo global de un patrimonio de u$s1 millón, y ajustándolo tanto por inflación como por el tipo de cambio vigente, ese monto en 2025 equivaldría a aproximadamente $12,3 billones en moneda local. Esta cifra representa un salto de casi 26% respecto de 2024, en gran parte por la suba del tipo de cambio oficial de $1.210 a alrededor de $1.490 por dólar.

Este número no implica que los argentinos deban ahorrar $12 billones literalmente; es una forma de medir qué tan lejos está el trabajador promedio de alcanzar un patrimonio con valor equivalente a un millón de dólares al día de hoy.

La distancia con los ingresos promedio

Para dimensionar la magnitud del esfuerzo, tomar como referencia el ingreso promedio formal en Argentina:

* En 2024 era de cerca de $13,8 millones anuales.

* En 2025 subió a unos $21,6 millones, reflejando cierta recomposición nominal de salarios.

En términos de dólares, esto implicó ingresos de aproximadamente u$s11.370 en 2024 y u$s14.480 en 2025.

Mientras tanto, en Estados Unidos los ingresos promedio rondaron u$s62.000–63.000 en el mismo período, lo que refleja una brecha muy significativa entre ambas economías en términos de ingresos reales.

Años de trabajo que se necesitan

Si un argentino promedio destinara todos sus ingresos formales a construir un patrimonio, necesitaría alrededor de 573 años para reunir el equivalente a un millón de dólares ajustado, comparado con aproximadamente 131 años para un trabajador promedio en Estados Unidos.

Aunque esta cifra bajó bastante respecto a 2024 (cuando se estimaba en 711 años), sigue siendo un horizonte imposible dentro de una vida laboral típica.

Qué significa esto para el argentino promedio

La mejora relativa observada en la reducción del tiempo requerido no implica una convergencia estructural hacia niveles globales de riqueza. Más bien, fue impulsada por cambios nominales —como una relativa estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación— que corrigieron parcialmente distorsiones recientes.

Para que el objetivo de “ser millonario” deje de ser una cifra meramente estadística y se transforme en una meta alcanzable para más personas, el desafío clave será una recuperación sostenida de la productividad, de los ingresos reales en dólares y de la inversión económica de largo plazo.