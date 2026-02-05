Argentina, uno de los países más "carnívoros" del mundo: ¿cuánto consume per capita?

El consumo total de carnes en Argentina registró en 2025 un crecimiento interanual del 3,85%, consolidando una tendencia positiva en el mercado interno y marcando el nivel más alto de la serie 2020–2025. Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, en base a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera.

De acuerdo con el informe oficial, el consumo per cápita total pasó de 112,16 kilos en 2024 a 116,4 kilos en 2025, reflejando un aumento sostenido en la demanda de proteínas animales por parte de la población. El crecimiento se verificó en las tres principales categorías de carnes: bovina, porcina y aviar.

La carne bovina, históricamente la más consumida en el país, mostró una suba moderada pero sostenida. El consumo per cápita pasó de 48,49 kilos en 2024 a 49,92 kilos en 2025, lo que representa un incremento del 2,94% interanual.

El mayor dinamismo se observó en la carne porcina, que registró el crecimiento relativo más alto. El consumo per cápita aumentó de 17,42 a 18,89 kilos, con una suba del 8,44%, consolidando el proceso de expansión que viene mostrando el sector en los últimos años.

Por su parte, la carne aviar también aportó al crecimiento total. El consumo pasó de 46,25 a 47,68 kilos per cápita, lo que implica un aumento del 3,07% interanual.

Desde la cartera agropecuaria destacaron que la combinación del mayor consumo de carne porcina (+1,47 kg) y aviar (+1,42 kg) fue clave para explicar el aumento global, reflejando una mayor diversificación en la ingesta de proteínas animales. Esta tendencia, según señalaron, tiene un carácter estructural y se viene profundizando en los últimos años.

Finalmente, el comunicado subraya que estos resultados son consecuencia de políticas orientadas a fortalecer la producción, mejorar la competitividad de las cadenas cárnicas y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional, en un contexto de recuperación del consumo interno.