Argentina puso el gancho y firmó el famoso con Estados Unidos: ¿qué puertas se abren?

El 5 de febrero de 2026, el gobierno nacional anunció oficialmente la firma de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, tras meses de negociaciones entre representantes de ambos países. La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno desde Washington, quien celebró la culminación del pacto y destacó el trabajo conjunto con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El anuncio formaliza un entendimiento que ya había sido anticipado en comunicados conjuntos durante noviembre de 2025, cuando ambas administraciones dieron a conocer un marco de trabajo para el acuerdo, basado en la apertura de mercados, la reducción de barreras comerciales y la promoción de inversiones bilaterales.

Aunque el texto definitivo del acuerdo aún no fue publicado, fuentes oficiales señalan que el pacto busca fortalecer la relación económica entre Argentina y Estados Unidos, ofreciendo condiciones más favorables para el comercio de bienes y servicios, así como para la llegada de capitales. El canciller Quirno subrayó que el entendimiento representa una oportunidad para promover el crecimiento económico y generar mayores oportunidades comerciales para ambos países.

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo.



����������



La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

El anuncio fue celebrado por sectores empresariales, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que destacó la importancia del acuerdo en términos de previsibilidad, competitividad y confianza mutua, especialmente en un contexto global de mercados fragmentados e inciertos.

Por su parte, expertos en comercio internacional señalaron que este tipo de acuerdos pueden abrir oportunidades para sectores exportadores argentinos, como los productos agrícolas, manufacturas y tecnología, al facilitar el acceso al mercado estadounidense, uno de los mayores del mundo.

La firma de este acuerdo representa un avance significativo en la agenda internacional del Gobierno, en línea con una estrategia de mayor inserción en la economía global y la búsqueda de nuevos aliados comerciales robustos.