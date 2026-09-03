Maquinaria agrícola: la foto es mejor que hace un año, pero las ventas van y vienen

Resumen Ejecutivo El patentamiento de maquinaria agrícola creció 10,2% interanual en agosto de 2026 con 606 unidades registrando un acumulado anual de 4.605 máquinas (+2%), según datos de ACARA .

creció en agosto de 2026 con registrando un acumulado anual de (+2%), según datos de . Los tractores impulsaron el sector con 508 unidades y una suba del 13,4% interanual , compensando la desaceleración mensual general del 12,9% registrada respecto a julio.

impulsaron el sector con y una suba del , compensando la desaceleración mensual general del registrada respecto a julio. Las cosechadoras alcanzaron 48 patentamientos (+2,1% interanual), mientras que las pulverizadoras cayeron a 50 unidades (-9,1% interanual), siendo el único segmento en terreno negativo.

La maquinaria agrícola sostuvo en agosto una evolución positiva en la comparación interanual. De acuerdo con los datos de la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se patentaron 606 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

La cifra representa un incremento del 10,2% respecto de agosto de 2025, cuando se habían registrado 550 unidades.

Sin embargo, el comportamiento mensual fue diferente. En comparación con julio de este año, cuando se habían patentado 696 unidades, agosto marcó una caída del 12,9%.

Pese a esta retracción mensual, el balance acumulado continúa en terreno positivo. Entre enero y agosto de 2026 se patentaron 4.605 unidades, un 2% más que las 4.514 registradas durante el mismo período de 2025.

Tractores, el segmento que sostiene al mercado

Al analizar el desempeño por segmento, los tractores volvieron a concentrar la mayor cantidad de patentamientos durante agosto.

En total se registraron 508 unidades, lo que representa una baja del 7% frente a julio, cuando se habían patentado 546 tractores.

En la comparación interanual, en cambio, el resultado fue favorable: los patentamientos crecieron 13,4%, al pasar de las 448 unidades registradas en agosto de 2025 a las 508 de este año.

El comportamiento de los tractores fue determinante para explicar el crecimiento general del mercado de maquinaria agrícola durante el mes.

Cosechadoras: fuerte caída mensual, pero crecimiento interanual

El segmento de cosechadoras presentó uno de los movimientos más marcados en la comparación con julio.

Durante agosto se patentaron 48 unidades, un 42,9% menos que las 84 registradas en el mes anterior.

A pesar de esta fuerte contracción mensual, el segmento logró mantenerse ligeramente por encima del nivel de agosto de 2025. En ese momento se habían patentado 47 cosechadoras, por lo que la comparación interanual arroja una suba del 2,1%.

Pulverizadoras, el único segmento que cayó frente a 2025

Las pulverizadoras fueron el único de los tres segmentos analizados que registró una caída tanto en la comparación mensual como en la interanual.

En agosto se patentaron 50 unidades, un 24,2% menos que las 66 de julio.

La comparación con agosto de 2025 también fue negativa: las 50 unidades actuales representan una baja del 9,1% respecto de las 55 patentadas un año atrás.

El mercado mantiene un balance positivo en 2026

Con los datos de agosto, el mercado de maquinaria agrícola llega a los primeros ocho meses de 2026 con un saldo positivo.

Las 4.605 unidades acumuladas superan en 91 unidades a las 4.514 registradas en igual período del año pasado, lo que implica un crecimiento del 2%.

El dato refleja un escenario con comportamientos dispares según cada tipo de maquinaria: mientras los tractores muestran una evolución interanual sólida, las cosechadoras mantienen un crecimiento marginal y las pulverizadoras exhiben una retracción.

Así, el sector llega al último tramo del año con un nivel de patentamientos levemente superior al de 2025, aunque con una dinámica mensual que muestra cierta desaceleración respecto de julio.