Claves del día: Business Forum convierte reuniones en exportaciones y señales contrapuestas en la industria

Entre miles de reuniones, delegaciones extranjeras, discursos, tarjetas personales y contactos comerciales, el Santa Fe Business Forum empezó a mostrar algo bastante más interesante para medir el éxito del encuentro: un negocio nacido en una edición anterior ya terminó en una exportación concreta hacia Estados Unidos.

El caso tiene como protagonista a una empresa de la ciudad de Santa Fe dedicada a productos de nutrición animal. Participó de la primera edición del Business Forum, conoció allí a un comprador estadounidense, mantuvo el vínculo y finalmente consiguió ingresar a ese mercado.

Los embarques ya comenzaron y existe además un detalle interesante para la economía regional: la mercadería sale al exterior a través de Rosario. El caso fue revelado por la secretaria de Comercio Exterior provincial, Georgina Losada, quien contó incluso que el empresario reconocía que antes del proceso no se animaba a vender al exterior.

También otras empresas alimenticias de Rosario que avanzaron en esta edición para vender al país del norte, con el consiguiente salto de escala en su producción si se concretan los negocios. La edición 2026 reúne a alrededor de 1.100 empresas de siete provincias y 250 compradores provenientes de 50 países. La Provincia sostiene además que unas 130 firmas ya están exportando dentro de su estrategia de internacionalización.

Y durante las últimas horas se superó otra barrera: más de 4.200 reuniones comerciales. Las dos primeras ediciones acumularon más de US$20 millones en operaciones comerciales y más de 8.000 reuniones de negocios, según los balances oficiales.

Los compradores internacionales dejan las mesas de La Fluvial y comienzan a recorrer empresas y circuitos productivos en distintos puntos de Santa Fe. Allí podrán mirar fábricas, capacidades productivas, procesos, productos y posibilidades concretas de abastecimiento. El programa oficial contempla más de 50 circuitos productivos.

Una reunión de veinte minutos puede generar una tarjeta. Entrar a una fábrica puede empezar a construir un proveedor. Ahí se juega buena parte del verdadero resultado del Business Forum.

Las empresas buscan plata fuera de los bancos

Mientras numerosos empresarios describen al costo del crédito como uno de sus principales obstáculos para invertir o financiar capital de trabajo, otras compañías están consiguiendo millones directamente en el mercado de capitales.

Entre las nuevas operaciones aparece una ON PyME de Sion por $3.800 millones, con vencimiento previsto para octubre de 2027. Crown Point Energía acaba de cerrar, además, dos obligaciones negociables por unos US$55 millones combinados. La Clase X captó US$8,3 millones, mientras la Clase XI alcanzó US$46,8 millones.

Pimento, vinculada a Motormax, colocó por su parte $1.500 millones, después de recibir ofertas por más de $3.084 millones.

Los dólares empiezan a mirar nuevamente al ladrillo

Otra señal puede modificar una de las características más particulares del negocio inmobiliario argentino. Durante años los desarrolladores prácticamente aprendieron a construir edificios sin bancos. Capital propio, inversores y compradores desde el pozo reemplazaron al financiamiento tradicional.

Ahora los bancos pueden comenzar a regresar. El cambio regulatorio habilita que hasta el 15% de los depósitos en dólares pueda canalizarse hacia determinados sectores que no generan divisas y empiezan a aparecer productos orientados específicamente al desarrollo inmobiliario.

Banco Macro, por ejemplo, avanzó con una línea para el sector bajo un esquema de UVA + 7,5%, mientras el mercado hipotecario continúa incorporando alternativas para compradores.

Si los desarrolladores consiguen complementar capital propio, preventas e inversores con financiamiento bancario, puede cambiar la velocidad de ejecución de los proyectos y también la cantidad de emprendimientos capaces de salir al mercado.

El regreso del crédito, sin embargo, obliga a mirar cuidadosamente monedas, tasas y plazos. La construcción genera ingresos que no necesariamente acompañan perfectamente el costo de una deuda denominada en dólares.

La industria santafesina tiene dos economías funcionando al mismo tiempo

El Día de la Industria dejó en Santa Fe una fotografía incómoda. Aproximadamente cuatro de cada diez sectores productivos provinciales muestran caídas, mientras los industriales continúan señalando problemas de costos, importaciones, tasas, presión tributaria y debilidad del consumo interno.

Pero simultáneamente comienza a crecer otra economía industrial que mira bastante menos al supermercado y mucho más hacia Neuquén, San Juan y la Cordillera. Unas 400 empresas santafesinas ya trabajan como proveedoras de Vaca Muerta.

Y ahora la Provincia pretende repetir parte de esa experiencia con la minería. La estrategia pasa por conectar al enorme entramado metalmecánico santafesino con los proyectos de cobre, litio, oro y otros minerales que comenzarán a demandar equipos, piezas, ingeniería, estructuras, servicios y tecnología.

Incluso se prepara una ronda específica para vincular compradores relacionados con grandes inversiones bajo el RIGI con fabricantes regionales. La discusión industrial santafesina empieza así a tener dos planos. Uno defensivo, marcado por empresas que intentan atravesar una coyuntura doméstica compleja. Y otro ofensivo: compañías que pueden transformarse en proveedoras de sectores que probablemente concentren buena parte de las inversiones argentinas durante la próxima década.

Rosario también quiere quedarse con una parte del negocio minero

La oportunidad no termina en fabricar válvulas, estructuras o equipos. También pasa por moverlos. Rosario pretende aumentar las cargas vinculadas con la minería que utilizan su infraestructura portuaria y logística y, al mismo tiempo, recuperar mercadería de economías regionales que durante años eligió terminales bonaerenses.

La lógica es convertir a Santa Fe en una plataforma de entrada de insumos y salida de producción para provincias ubicadas a cientos o incluso miles de kilómetros.

Y eso conecta con otra transformación silenciosa: la logística terrestre empieza a cambiar de escala.

Inversión en bitrenes

Andreani está incorporando 20 bitrenes a su flota con una inversión inicial de US$2 millones. Once ya están operativos y el resto se incorporará progresivamente.

La ecuación explica rápidamente por qué el sistema despierta interés: cada unidad puede aumentar hasta 60% la capacidad transportada por viaje frente a configuraciones tradicionales, reduciendo los kilómetros necesarios para mover igual cantidad de mercadería.

Caputo quiere llevar capital privado a 6.000 kilómetros de rutas

Y precisamente las rutas entraron nuevamente en la agenda nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para impulsar inversiones privadas en 6.000 kilómetros de rutas nacionales mediante un régimen que buscaría llevar a cero los impuestos nacionales, provinciales y municipales asociados a esas nuevas inversiones.

El esquema necesitará necesariamente la participación de las provincias, especialmente porque parte del incentivo fiscal dependería de impuestos subnacionales.

La propuesta aparece en medio de las críticas por el deterioro de rutas y por el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

El dólar se aquieta y el mercado vuelve a mirar los activos argentinos

En el frente financiero apareció otra señal. La denominada pax cambiaria continúa: el dólar oficial se ubicó en $1.535,36, el blue en $1.540 y la brecha entre ambos prácticamente desapareció, mientras el contado con liquidación cerró en $1.594,47.

El Banco Central compró US$28 millones en el mercado y sus reservas aumentaron US$280 millones durante la jornada. La estabilidad empieza además a derramarse sobre los activos.

Los bonos argentinos avanzaron levemente, el riesgo país bajó hasta los 500 puntos básicos y el Merval subió 1,9%, mientras varias ADR argentinas operaron con ganancias en Nueva York.

La moto le gana al auto

Mientras el mercado automotor cayó 19,1% durante agosto, las motos volvieron a crecer y se encaminan hacia un año que podría terminar en récord. La diferencia es tan grande que durante el mes los patentamientos de motos prácticamente duplicaron a los de autos.

Ocho de las diez motos más vendidas son modelos de 110 centímetros cúbicos.