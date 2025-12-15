El "Efecto Oro" que puede disparar al Bitcoin un 4.000%?

Se vienen tiempos de definiciones, y créanme que la industria cripto no entiende de vacaciones ni de brindis de fin de año. Mientras muchos están pensando en el pan dulce y la sidra, los grandes jugadores ya tienen trazada la hoja de ruta para lo que serán los primeros movimientos fuertes de 2026. Si pensabas que este mercado se tomaba un descanso, te sugiero que prestes atención, porque lo que se está cocinando en los Estados Unidos tiene el potencial de cambiar la estructura financiera tal como la conocemos.

La noticia que está sacudiendo los cimientos de Wall Street viene directamente de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC). ¿Qué pasó? Básicamente, anunciaron que los productos al contado de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) comenzarán a cotizar en bolsas de futuros registradas. Esto no es un tecnicismo menor; es un cambio de paradigma absoluto. Al situar a estas dos criptomonedas bajo un marco similar al de los commodities —como la soja o el petróleo—, se eliminan las trabas y requisitos centrados en los emisores que solía imponer la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El "Efecto Oro" y la llegada del dinero institucional

Para entender la magnitud de esto, tenemos que mirar hacia atrás. ¿Se acuerdan de lo que pasó con el oro en la década de 1970? Antes de esa época, el oro era un activo refugio, sí, pero no tenía la fluidez financiera de hoy. Cuando el metal precioso se abrió oficialmente al comercio en las bolsas de futuros reguladas de Estados Unidos, dejó de ser solo un metal para convertirse en un activo de inversión reconocido globalmente.

Los números no mienten y la historia suele rimar: desde su debut en las bolsas, los precios del oro al contado subieron un 4.000%. Lo que los especialistas nos están diciendo entre líneas es que la claridad normativa puede cambiar radicalmente la trayectoria de un activo. Ahora, imaginen ese mismo efecto aplicado a Bitcoin y Ethereum.

¿Por qué esto es tan relevante para el inversor?

Porque habilita la entrada de los "peces gordos". Estamos hablando de fondos de pensiones, bancos y fondos de cobertura que, hasta ahora, miraban de reojo por las trabas regulatorias. Ahora pueden tratar a BTC y ETH como cualquier otro commodity reconocido por la CFTC, con normas estandarizadas, vigilancia y, lo más importante, requisitos de custodia claros.

Y no es solo especulación mía. Una encuesta conjunta de Coinbase y EY-Parthenon revela que el 86% de los inversores institucionales ya tienen o planean adquirir exposición a las criptomonedas. La mayoría aumentó sus asignaciones en 2024, anticipándose a esta mejora regulatoria. Si miramos el caso del petróleo WTI en 1983, su negociación pasó de 3.000 contratos en el primer mes a más de 2 millones a finales de la década. Hoy ronda el millón diario. La liquidez llama a la liquidez, y la regulación es la llave que abre esa puerta.

Simplificar para ganar: La era de los fondos indexados

Ahora, bajemos esto a la realidad del inversor minorista, al que gestiona su propia cartera desde su casa o su oficina. El mercado se está volviendo complejo. Con miles de proyectos, regulaciones cruzadas y volatilidad, elegir "el caballo ganador" es cada vez más difícil. Aquí es donde entra la visión de Matt Hougan, director de Inversiones de Bitwise.

Hougan asegura que los fondos indexados de criptomonedas serán el gran avance del 2026. Su lógica es implacable: ante un mercado que se multiplica en casos de uso y complejidad, la estrategia más inteligente es "comprar el mercado". Es decir, en lugar de tratar de adivinar qué moneda va a explotar, se invierte en un fondo ponderado por capitalización de mercado, similar a lo que hacemos cuando compramos un índice como el S&P 500.

¿Te animás a pronosticar qué va a pasar con la macroeconomía, las regulaciones y las acciones tecnológicas al mismo tiempo? Hougan dice que eso requeriría una "visión sobrenatural". Por eso, su enfoque es simple: diversificar a través de índices. Aunque hoy los ETF multicripto mantienen mayormente BTC (que domina casi el 60% del mercado), la tendencia es clara.

Lo más impactante es su proyección a largo plazo: afirma que las criptomonedas "serán mucho más importantes en diez años de lo que son hoy", y que el mercado podría crecer hasta 20 veces en ese período. Si bien nadie tiene la bola de cristal, cuando el río suena es porque agua trae, y prepararse para un 2026 con instrumentos de inversión más simples y robustos parece ser la jugada sensata.

Movimientos corporativos y tensiones en el tablero

Mientras los reguladores acomodan los papeles, las empresas no se quedan quietas. Hubo una noticia que resonó fuerte en nuestra región: Nexo compró la totalidad de Buenbit. Estamos hablando de una operación que ronda los USD 30 millones por una de las plataformas que gestiona unos USD 11.000 millones en activos. Esto demuestra que la consolidación del sector es una realidad y que las plataformas globales están buscando pisar fuerte en mercados clave.

Por otro lado, la empresa Strategy (anteriormente conocida por su enfoque agresivo en software y ahora en Bitcoin) sigue demostrando que no le tiembla el pulso. Después de la corrección en el precio de BTC, lejos de asustarse, compraron más. La tesorería de la firma quedó en 660.000 BTC. Y para los que dudaban de su capacidad de fuego, su CEO, Phong Le, confirmó que recaudaron USD 1.440 millones en apenas ocho días.

Pero no todo es color de rosas en el mundo corporativo. La empresa de índices MSCI decidió excluir de sus listas a compañías que tengan más del 50% de su tesorería en activos digitales. Esto generó un cruce picante con Le, quien comparó la medida con "expulsar a compañías energéticas multinacionales como Chevron por poseer petróleo". Es una disputa ideológica sobre qué constituye un activo válido en el balance de una empresa moderna.

Paralelamente, CoinShares reportó que los activos tokenizados aumentaron un 229% en 2025, con los bonos del Tesoro estadounidense liderando la marcha. Y en el frente bancario, gigantes como Paxos, Fidelity, Ripple, BitGo y Circle ya tienen el visto bueno de la Oficina del Contralor de la Moneda para constituirse como bancos. La fusión entre la banca tradicional y el mundo cripto ya no es una promesa, es un hecho administrativo.

Y un dato para los amantes de la tecnología pura: la computación cuántica. Si bien para muchos suena a ciencia ficción, los desarrolladores de Bitcoin Core ya están estudiando cambios en la criptografía de BTC para protegerse ante posibles ataques futuros. Como siempre digo, en este ecosistema, dormirse en los laureles es la receta para el desastre.

Estados y Regulaciones Japón está haciendo una jugada interesante, casi inversa a lo que uno esperaría. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) informó que buscan replicar la supervisión de los mercados de valores tradicionales para los criptoactivos. Quieren trasladar la base jurídica a la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa. Básicamente, están diciendo: "Si quieren jugar en las grandes ligas, van a tener las mismas reglas que la bolsa de Tokio".

Mientras tanto, en Estados Unidos, la CFTC publicó una guía para el uso de garantías tokenizadas en los mercados de derivados. Esto allana el camino para que las criptomonedas se usen como aval para asegurar operaciones, actuando como depósito de seguridad. Además, la Oficina del Contralor de la Moneda afirmó que los bancos nacionales pueden intermediar operaciones de criptomonedas sin necesidad de mantener los activos en sus balances, eliminando un riesgo enorme para las entidades tradicionales.

Sucesos del Ecosistema

El concepto de liquidez está cambiando. Hoy, tener liquidez no es solo tener efectivo en la caja; es tener capacidad de maniobra. En la nueva economía, el verdadero poder lo tiene quien puede decidir rápido y mover recursos cuando otros están atados de manos. El control define el valor mucho más que la simple posesión.

Para cerrar el panorama de lo que se viene, BlackRock solicitó a la SEC cotizar y negociar acciones de un instrumento vinculado a ETH en stake. Si el gestor de activos más grande del mundo sigue empujando productos cripto, es porque la demanda está ahí, latente y esperando el vehículo correcto.