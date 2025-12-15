Claves del día: Presupuesto 2026, reforma laboral, baja de nafta y dólares del blanqueo

La política y la economía argentina entran en una semana de definiciones clave, con el Congreso como epicentro, el bolsillo como termómetro social y el tablero internacional sumando piezas inesperadas. El Gobierno nacional enfrenta una prueba decisiva de poder y coordinación mientras intenta cerrar el año con señales concretas hacia los mercados, los inversores y la ciudadanía.

En el plano legislativo, el oficialismo impulsa una agenda contrarreloj en el Congreso. El objetivo central es avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, una herramienta clave para ordenar las cuentas públicas, enviar previsibilidad fiscal y consolidar el rumbo económico. La estrategia es clara: conseguir una media sanción exprés que muestre gobernabilidad y disciplina política, aun en un escenario parlamentario fragmentado y con resistencias opositoras.

En paralelo, el debate por la reforma laboral vuelve a ganar protagonismo. El Gobierno busca introducir cambios estructurales en el mercado de trabajo, con el argumento de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y modernizar convenios. Sin embargo, la discusión promete ser áspera: sindicatos y bloques opositores anticipan tensiones, mientras el oficialismo apuesta a negociar artículo por artículo para evitar bloqueos totales.

Fuera del recinto, la economía intenta enviar señales concretas. En un anuncio que impacta directamente en la percepción cotidiana, el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana. Aunque el recorte es moderado, funciona como gesto político y económico en un contexto de inflación todavía sensible y fuerte atención social sobre los precios regulados. Y después de varios informes que muestran que los precios de los combustibles subieron muy por encima de la inflación y del valor del petróleo en dólares.

Otro frente clave es el financiero. Desde el 1° de enero, el régimen de blanqueo permitirá la liberación de más de US$20.000 millones, fondos que hasta ahora permanecían inmovilizados. El Gobierno apuesta a que una porción significativa de ese capital se canalice hacia inversiones productivas, consumo o el sistema financiero, reforzando la actividad económica y la estabilidad cambiaria.

El escenario internacional también aporta una señal inesperada pero estratégica. China realizó una compra inusual de trigo argentino, en un momento en el que el Gobierno avanza con la reducción de aranceles y busca recomponer el comercio exterior. La operación no solo fortalece al sector agroexportador, sino que también funciona como gesto político en medio de una relación bilateral que el presidente Javier Milei intenta redefinir sin romper equilibrios.

Así, entre Presupuesto, reforma laboral, baja de combustibles, dólares que se liberan y exportaciones que sorprenden, el Gobierno enfrenta una semana donde cada decisión tiene impacto político, económico y simbólico. Un combo de alto voltaje que puede marcar el cierre del año y anticipar el tono de lo que viene.