El BCRA pateó el tablero para 2026: qué decidió para las bandas cambiarias y las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una profundización de su esquema de política monetaria con el lanzamiento de la denominada fase de re-monetización 2026, un programa que buscará acompañar la recuperación de la demanda de dinero, consolidar la baja de la inflación y fortalecer las reservas internacionales.

Según el comunicado oficial difundido el 15 de diciembre de 2025, la nueva etapa se apoya en los avances logrados desde fines de 2023, entre ellos el equilibrio fiscal, el fin del financiamiento monetario al Tesoro, la eliminación de pasivos remunerados y la normalización del mercado de cambios. Estos factores, señala el BCRA, permitieron pasar de un escenario con riesgos hiperinflacionarios a una inflación anual del 31,4% en noviembre de 2025.

Uno de los ejes centrales del programa es el crecimiento de los agregados monetarios en línea con la mayor demanda de dinero, evitando emisiones desalineadas. En ese marco, el BCRA proyecta que la base monetaria pase del 4,2% del PBI actual al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, un nivel que se considera consistente con la estabilidad de precios.

Para abastecer esa mayor demanda, el Banco Central prevé un programa de compra de reservas internacionales por USD 10.000 millones, sujeto a la evolución de la balanza de pagos. En un escenario de mayor monetización, las compras podrían ampliarse hasta USD 17.000 millones, sin necesidad de aplicar una esterilización monetaria sostenida.

En materia cambiaria, a partir del 1 de enero de 2026, el régimen de flotación entre bandas tendrá un ajuste mensual del piso y el techo en función del último dato de inflación publicado por el INDEC (con rezago de dos meses). El objetivo es mantener un ancla nominal que limite movimientos abruptos del tipo de cambio, sin frenar el proceso de normalización.

El programa también contempla una mejora en la comunicación institucional, con la vuelta del Informe Trimestral de Política Monetaria, y la continuidad en la normalización de encajes bancarios y del mercado financiero, buscando fortalecer el crédito al sector privado.

Régimen de flotación entre bandas

A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2).

Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Programa de compra de reservas pre-anunciada

A partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con dos consideraciones:

* La demanda de dinero: el programa diseñado es consistente con la estimación del BCRA para el crecimiento y re-monetización de la economía a lo largo del 2026. El escenario base de remonetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias. El BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado. En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el BCRA adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico.

* La liquidez del mercado de cambios: a fin de promover la continuidad del buen funcionamiento y estabilidad del mercado de cambios, el programa de compra de reservas será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios. Inicialmente, el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. Esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas. A modo de ejemplo, en semanas recientes el volumen se redujo a un tercio, pasando de promediar USD 600 millones diarios a un monto de alrededor de USD 200 millones (neto de operaciones de pase). Adicionalmente a las operaciones en el MLC, el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.