En Rosario, la carne vacuna duplicó a la inflación: ¿qué cortes aumentaron más?

Según un relevamiento del IPCVA, en noviembre los precios minoristas promedio de la carne vacuna en Rosario mostraron una variación del 6.5% con respecto al mes anterior, un 44% desde que comenzó el año 2025 y un alza del 68.3% con respecto a noviembre 2024.

Cabe remarcar que el INDEC confirmó que la inflación de noviembre se ubicó en 2,5%, la más alta desde abril de este año.

El precio de la media res en esta plaza muestra una variación del 10.8% con respecto al mes anterior, un 45.1% desde que comenzó el año 2025 y un 72.1% versus Noviembre 2024.

Las mayores subas de precios en noviembre 2025 en esta plaza se dieron en la picada especial (8.2%), el matambre (8.1%); el asado de tira y el peceto (7.9%).

En cambio los que han sufrido menor variación en sus precios fueron el lomo (4%), el osobuco (4.2%) y la paleta (4.6%).

Las variaciones

Pollo y cerdo

El precio del pollo fresco exhibió una variación -3.3%, con respecto a octubre 2025, un 13.8% desde que comenzó el año y una aumento interanual del 16.5%.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del -0.9% con respecto al mes anterior, un 13% desde que comenzó el año y del 25.1% comparándolo a los valores registrados un año atrás.