Dos "tanques" se quedaron con la principal productora de fertilizantes de Sudamérica

Adecoagro S.A. (NYSE: AGRO) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) confirmaron la adquisición del 100% de Profertil S.A., la principal productora de fertilizantes de Sudamérica, en una operación valuada en aproximadamente US$ 1.200 millones. La participación accionaria quedó distribuida en un 90% para Adecoagro y un 10% para ACA.

La operación se completó en dos etapas. Días atrás se había concretado la compra de la primera mitad de Profertil, correspondiente a la canadiense Nutrien. En las últimas horas, se confirmó la venta de la segunda mitad, perteneciente a YPF, luego de que su directorio aprobara la oferta vinculante presentada por Adecoagro, cerrando así el control total de la compañía.

Profertil es considerada uno de los productores de urea y amoníaco más eficientes a nivel mundial. Cuenta con una capacidad anual de aproximadamente 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790 mil toneladas de amoníaco, lo que le permite abastecer cerca del 60% del consumo de urea de la Argentina. Su complejo industrial, ubicado en Bahía Blanca, forma parte del polo petroquímico más importante del país y se destaca por su acceso a gas natural y energía eléctrica a precios competitivos, un factor clave para su eficiencia productiva.

Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, destacó la relevancia estratégica de la operación: “Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido”. Además, subrayó el valor de la ubicación y del modelo productivo de la empresa, donde “se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”.

Bosch también remarcó la importancia de la alianza con ACA, señalando que esta asociación refuerza el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo de negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para Argentina y Sudamérica.

Desde ACA, su gerente general, Ricardo Wlasicsuk, afirmó que la integración en la producción local de urea granulada permitirá fortalecer el abastecimiento de un insumo estratégico para el agro, en línea con la propuesta integral de la cooperativa hacia su tejido de productores. Asimismo, consideró que la alianza con Adecoagro representa un paso clave en la consolidación de la presencia de ACA en la producción y distribución de insumos agropecuarios.