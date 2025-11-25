Alivio para la carne argentina: China extiende el plazo para investigar importaciones

El Ministerio de Comercio de China anunció su decisión de extender el plazo de la investigación de salvaguardias sobre la carne de res importada hasta el 26 de enero de 2026, debido a la complejidad del caso.

La investigación se inició inicialmente el 27 de diciembre de 2024. El 6 de agosto de 2025, el ministerio anunció que el período de investigación se extendería hasta el 26 de noviembre de 2025.

La agencia Reuters dijo que China extendió dos meses más su investigación sobre las importaciones de carne vacuna, “dando a los proveedores mundiales una prórroga temporal más larga de posibles restricciones comerciales mientras la industria nacional lucha contra un exceso de oferta”. En este contexto, indicó que “la investigación no se centra en ningún país concreto”.

Entre las posibles medidas que se barajan, se encuentran los aranceles adicionales y las cuotas de mercado. La aplicación de aranceles implicaría un aumento en los costos comerciales que, en definitiva, terminan trasladándose a precios.

Por su parte, si se imponen restricciones o cuotas de acceso, el esquema de adjudicación será determinante. Un sistema de cuotas fijas por proveedor permitiría mantener cierta previsibilidad en el mercado, mientras que un esquema de “primero entrado, primero servido” desataría una intensa competencia por el ingreso, pudiendo generar presión a la baja sobre las cotizaciones.

Cabe recordar que China sigue siendo el principal demandante de carne vacuna en el mundo, con una capacidad para absorber un tercio de la oferta global. A su vez, para Argentina, es el principal destino de nuestras carnes, representando el 70 % del volumen total embarcado y el 50 % del total de divisas que ingresa al sector.