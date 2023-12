Billetera Santa Fe: la provincia sólo subsidiará a los usuarios de sectores vulnerables

El ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que la posibilidad de mejorar y expandir el servicio del Programa Billetera Santa Fe dependerá del agente financiero de la provincia (Banco Santa Fe) y los comercios, exclusivamente, puesto que la provincia sólo aportaría subsidios a los usuarios de sectores vulnerables. Pero dicha depuración sería posible, cuando la provincia acceda a la base de datos de usuarios.

"El agente y los privados deberán acordar cómo expandir los beneficios, en tanto que la provincia, una vez que tenga los datos y con grado analítico de los usuarios, pueda determinar cuáles están en sectores socialmente prioritarios para poder adecuar sus políticas de ingresos orientadas a esos sectores", advirtió.

Olivares dijo que el compromiso de la gestión es que "continúen los beneficios de Billetera e incluso, que puedan expandirse". Pero ello implicará una serie de cambios. Según adelantó, le han solicitado al agente financiero y al sector privado (comercios) que discutan mejoras al servicio.

"Ambos (agente y privados) han conformado ya un ecosistema de 1.747.000 usuarios, 38.000 comercios, siete millones de transacciones por mes y casi 40.000 millones de pesos de volúmenes de ventas por mes. Entendemos que con ese ecosistema pueden ampliar los beneficios de los usuarios (pero) con financiamiento acordado entre el banco y los privados (comercios) porque estamos hablando de que el subsidio para Billetera Santa Fe representaría en este nuevo contexto de país, una escuela por mes", aseguró.

El funcionario reveló que la nueva gestión no ha podido acceder aún al universo de usuarios que posee Billetera Santa Fe. Los datos habían sido solicitados durante la transición a la gestión anterior, pero no fueron suministrados.

"Habíamos pedido los datos en la transición y no los tuvimos. Cuando asumimos, fuimos a buscarlos pero tampoco se encuentran. Es decir, en este momento, la provincia no sabe si Billetera Santa Fe está siendo utilizada por narcotraficantes o personas prófugas, o por personas que residen en otras provincias y la usan en países limítrofes. Para poder saber eso tenemos que contar con los datos de los usuarios que los hemos solicitado oficialmente, pero hasta aquí no han sido suministrados", remarcó.

Boleto educativo

Respecto de la continuidad del Boleto Educativo Gratuito, el funcionario contó que “es un tema que planteamos con el gobernador: se trata de un derecho que se ha garantizado y que tiene ver con la asistencia y la provisión de un servicio esencial como es la educación, y por lo tanto la provincia de Santa Fe va a hacer todo el esfuerzo posible para garantizar su mantenimiento”, sostuvo.

Ley Tributaria

Además, el ministro Olivares adelantó que “en los próximos días enviaremos a la Legislatura el proyecto de Ley Tributaria”. “La provincia hará un esfuerzo para tratar que los mayores recursos que obtenga no tengan que caer sobre los sectores que producen y que, al mismo tiempo, los contribuyentes cumplidores tengan incrementos por debajo de la inflación y acompañados por el crecimiento del salario”, aseveró Olivares.