Raízen vende la red de estaciones Shell al gigante suizo Mercuria

Resumen Ejecutivo La corporación suiza Mercuria Energy Group adquirió el cien por ciento de las operaciones de Raízen en la Argentina por un total de 1420 millones de dólares .

adquirió el cien por ciento de las operaciones de en la Argentina por un total de . El acuerdo estratégico abarca la transferencia de 894 estaciones de servicio Shell , la refinería de Dock Sud y terminales fluviales clave situadas en Arroyo Seco y Santa Fe .

, la refinería de y terminales fluviales clave situadas en y . La operación responde a las necesidades de liquidez de la firma brasileña para reestructurar su pasivo financiero global en la Bolsa de San Pablo .

. El nuevo esquema accionario prevé una fuerte sinergia corporativa para expandir la infraestructura de electromovilidad y energías renovables en los principales corredores logísticos del país.

El mapa energético y logístico de la región central del país enfrenta un rediseño histórico. La venta global de los activos de Shell en la Argentina impacta de manera directa en la infraestructura clave de la provincia, modificando el control de las terminales de combustibles de Arroyo Seco y Santa Fe, eslabones vitales para el abastecimiento y la producción de todo el entramado agroindustrial.

La corporación suiza Mercuria Energy Group, una de las mayores comercializadoras de commodities energéticos a nivel global, selló la adquisición del total de las operaciones de Raízen en el territorio nacional. La transacción, cerrada por un valor de 1420 millones de dólares, reconfigura el mapa de la comercialización de combustibles en el Cono Sur.

El paquete estratégico incluye una red de 894 estaciones de servicio que concentran el diecinueve por ciento del mercado doméstico. El traspaso abarca además la emblemática refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes de alta tecnología, dos instalaciones aeroportuarias estratégicas y los centros de almacenamiento que dinamizan el transporte fluvial y terrestre en el Litoral.

La retirada de la firma brasileña responde a urgencias financieras corporativas en su mercado de origen. Con una deuda consolidada superior a los trece mil millones de dólares y un fuerte retroceso bursátil en la Bolsa de San Pablo, la compañía requería liquidez inmediata para avanzar en un agresivo proceso de reestructuración interna de sus pasivos globales.

El negocio del procesamiento y distribución de combustibles, conocido técnicamente como downstream, funciona como un engranaje de alta precisión que demanda previsibilidad cambiaria. Paradójicamente, la salida del operador previo se materializa en un momento donde las variables sectoriales muestran signos de normalización de la rentabilidad, luego de años marcados por regulaciones tarifarias estrictas y restricciones comerciales.

Para Mercuria Energy Group, fundada en Ginebra por los ejecutivos Marco Dunand y Daniel Jaeggi, esta adquisición consolida una presencia de casi dos décadas en la plaza local. La firma europea no es una advenediza en el sector energético regional, ya que posee intereses diversificados en la extracción de crudo no convencional y la logística mayorista.

La visión de la multinacional suiza apunta al desarrollo de infraestructura con perspectiva de mediano y largo plazo. Al respecto, Brian Falik, director global de Inversiones de la firma compradora, argumentó públicamente que la entidad cuenta con la solvencia financiera y la capacidad operativa necesarias para expandir las capacidades actuales del negocio adquirido en la región.

La operación anticipa transformaciones en el modelo de negocios de las bocas de expendio tradicionales. El holding energético local Integra Capital, liderado por José Luis Manzano, proyecta incorporar una participación accionaria sustancial en la nueva estructura para reconvertir las estaciones de servicio en nodos tecnológicos orientados a la transición energética y la electromovilidad.

La integración de servicios eléctricos y combustibles fósiles representa un cambio de paradigma para la logística corporativa. Contar con puntos de carga eléctrica rápida distribuidos en las principales rutas y accesos portuarios optimizará los costos operativos de las flotas de transporte pesado, un factor crítico para mejorar la competitividad de las cadenas de valor de la región.

El proceso de adjudicación generó una fuerte disputa entre los principales jugadores globales del sector de materias primas. Corporaciones de la talla de Trafigura, la holandesa Vitol y consorcios locales intentaron quedarse con estos activos estratégicos, pero la propuesta financiera del grupo helvético prevaleció debido a su capacidad de financiamiento internacional y complementariedad logística.

El cronograma fijado por las partes estipula que el traspaso definitivo se completará durante el primer semestre del próximo año. El proceso queda ahora supeditado a las validaciones de los organismos de defensa de la competencia y las aprobaciones judiciales correspondientes, mientras el mercado local se prepara para una transición operativa de gran escala.