Santa Fe queda a un paso de la nota perfecta y desafía el pesimismo fiscal argentino

En un contexto donde gran parte de las provincias argentinas enfrenta desafíos fiscales, caída de recursos y crecientes demandas de financiamiento, Santa Fe acaba de recibir una señal que trasciende el plano técnico y tiene implicancias concretas sobre su futuro económico.

La calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, elevó la nota crediticia de largo plazo de la provincia desde AA-(arg) hasta AA+(arg), dos escalones por encima de su calificación anterior y apenas un paso por debajo de la máxima categoría posible dentro de la escala nacional.

Al mismo tiempo, confirmó la máxima nota para las emisiones de corto plazo, A1+(arg), y mantuvo una perspectiva estable, reflejando que no prevé deterioros significativos en los indicadores financieros provinciales.

Se trata de la mejor calificación crediticia alcanzada por Santa Fe desde que este tipo de evaluaciones comenzaron a realizarse de manera sistemática y representa un respaldo explícito de los mercados a la estrategia fiscal implementada por la provincia.

Una provincia que exhibe números poco frecuentes en la Argentina

El informe de FIX destaca varios elementos que explican la mejora de la nota. El primero es la consolidación de una situación fiscal sólida. Según la calificadora, la Administración Pública No Financiera de Santa Fe cerró 2025 con un margen operativo equivalente al 8,6% de los ingresos operativos, el nivel más elevado de los últimos cinco años.

Pero el dato más relevante es que no se trata de una mejora coyuntural. La calificadora proyecta que durante 2026 la provincia mantendrá resultados superavitarios cercanos al 9%, consolidando una tendencia de fortalecimiento de las cuentas públicas.

En términos prácticos, significa que Santa Fe genera más recursos de los que necesita para sostener su funcionamiento corriente, una situación que le permite destinar fondos a inversión sin comprometer su estabilidad financiera.

El factor Caja de Jubilaciones

Uno de los aspectos más sensibles para cualquier provincia argentina es el impacto del sistema previsional sobre las cuentas públicas.

En el caso santafesino, FIX valoró especialmente las reformas implementadas en los últimos años para reducir la presión financiera que ejerce la Caja de Jubilaciones sobre el presupuesto provincial.

La calificadora entiende que las modificaciones introducidas permitieron mejorar la sustentabilidad del sistema y disminuir el peso relativo del déficit previsional.

No es un dato menor. Durante años, el déficit de las cajas previsionales provinciales fue uno de los principales factores de deterioro fiscal en numerosas jurisdicciones del país.

La reducción de esa presión mejora la previsibilidad financiera y libera recursos para otros destinos.

Liquidez récord y capacidad de pago

Otro de los puntos fuertes identificados por FIX es la posición de liquidez. La provincia terminó 2025 con disponibilidades netas equivalentes al 18,3% de sus ingresos totales. Además, esos recursos permitían cubrir 2,7 veces sus pasivos corrientes.

Traducido al lenguaje cotidiano, significa que Santa Fe posee una capacidad de respuesta financiera considerablemente superior a la observada en la mayoría de las jurisdicciones argentinas.

La calificadora también destacó la administración eficiente de activos y pasivos y la existencia de recursos suficientes para afrontar los vencimientos de deuda previstos sin generar tensiones fiscales.

Sin riesgos de refinanciación

Uno de los elementos que más observan los mercados es la necesidad de refinanciar deuda.

Cuando una provincia debe salir constantemente a buscar nuevos créditos para pagar obligaciones anteriores, aumenta el riesgo financiero.

FIX considera que Santa Fe no enfrenta ese problema. El informe señala expresamente que la provincia no presenta riesgos de refinanciación durante los próximos 24 meses, incluso contemplando los compromisos asociados a los bonos emitidos en mercados internacionales.

La conclusión es contundente: la generación de recursos propios resulta suficiente para afrontar los servicios de deuda previstos.

Endeudarse más... pero con menos riesgo

Paradójicamente, una de las consecuencias de tener menos deuda es poder acceder a más financiamiento.

FIX evaluó que, incluso después de la colocación internacional realizada a fines de 2025 para financiar infraestructura, Santa Fe mantiene niveles de endeudamiento bajos en relación con sus ingresos y frente a otras provincias comparables.

La provincia conserva indicadores de solvencia que le permiten seguir accediendo al crédito sin comprometer su equilibrio financiero.

En otras palabras, el mercado considera que Santa Fe puede endeudarse para invertir sin poner en riesgo su capacidad de pago futura.

Obras públicas como destino de los fondos

La mejora crediticia no tiene únicamente un impacto financiero. También influye sobre la capacidad de la provincia para financiar obras.

Cuanto mejor es la nota de riesgo, menores suelen ser los costos de financiamiento y más amplio el universo de potenciales inversores.

FIX destacó particularmente el destino dado a los recursos obtenidos mediante emisiones de deuda.

La calificadora valoró que los fondos se orienten a infraestructura vial, hídrica, educativa, sanitaria y energética, sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico de largo plazo.

Incluso resaltó que Santa Fe alcanzó en 2025 el mejor ratio de inversión en obra pública de los últimos años.

El gasto de capital representó el 10% del gasto total provincial, superando ampliamente el promedio del período 2020-2024, que había sido de 7,3%.

Transparencia y acceso a la información

Otro aspecto poco habitual en los informes de calificación fue el reconocimiento explícito a la calidad de la información pública provincial.

FIX destacó la transparencia de las cuentas públicas y la fluidez en el acceso a los datos necesarios para realizar sus evaluaciones.

Para los mercados, la disponibilidad de información confiable reduce incertidumbre y mejora la capacidad de análisis de riesgos.

El efecto Moody's y la consolidación de una tendencia

La mejora anunciada por FIX no llega en soledad. Se suma a la reciente suba de dos escalones otorgada por Moody's a la provincia, otro de los principales jugadores globales en materia de calificación crediticia.

La coincidencia entre ambas evaluaciones fortalece la lectura de que Santa Fe atraviesa un proceso de consolidación financiera sostenido y no una mejora circunstancial.

En un escenario donde la discusión económica argentina suele concentrarse en el frente nacional, el caso santafesino empieza a mostrar una dinámica propia.

Con superávit operativo, liquidez récord, menor presión previsional, bajo endeudamiento relativo y una fuerte apuesta por la infraestructura, la provincia quedó a un solo escalón de la máxima calificación crediticia posible.

Y en el mundo financiero, esa distancia de apenas un escalón puede traducirse en millones de dólares de diferencia cuando llega el momento de buscar financiamiento para seguir creciendo.